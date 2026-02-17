روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية

صدت روسيا أكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، حسبما صرحت وزارة الدفاع في موسكو لوسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء، في الوقت الذي تكثف فيه كييف هجماتها المضادة قبل محادثات جنيف.

وذكرت الوزارة أن "قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 151 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية، وكذلك فوق البحر الأسود وبحر آزوف".

وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف إنه تم إسقاط 24 طائرة مسيرة خلال "واحدة من أطول الهجمات في الآونة الأخيرة".

أضاف رازفوزاييف “للأسف، وقعت إصابات. وبحسب المعلومات الأولية، أصيب طفل واحد”.

من المقرر أن يبدأ الجانبان يوم الثلاثاء جولة أخرى من المفاوضات الدبلوماسية بدعم من الولايات المتحدة، بعد أن لم تسفر جولتان سابقتان من المحادثات التي توسط فيها البيت الأبيض عن أي اختراقات.

بينما تحتل روسيا حوالي خُمس أوكرانيا، حققت كييف مؤخراً تقدماً ميدانياً، واستعادت 201 كيلومتر مربع (78 ميل مربع) بين الأربعاء والأحد من الأسبوع الماضي، وفقاً لتحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات من معهد دراسة الحرب.