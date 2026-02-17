قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيان عربي إسلامي يدين قرار الاحتلال بتسجيل أراض بالضفة ضمن الممتلكات الإسرائيلية
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
أخبار العالم

روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية

حرب مستمرة في أوكرانيا
حرب مستمرة في أوكرانيا
محمد على

صدت روسيا أكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، حسبما صرحت وزارة الدفاع في موسكو لوسائل الإعلام الرسمية يوم الثلاثاء، في الوقت الذي تكثف فيه كييف هجماتها المضادة قبل محادثات جنيف.

وذكرت الوزارة أن "قوات الدفاع الجوي دمرت خلال الليل 151 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية، وكذلك فوق البحر الأسود وبحر آزوف".

وفي شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، قال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف إنه تم إسقاط 24 طائرة مسيرة خلال "واحدة من أطول الهجمات في الآونة الأخيرة".

أضاف رازفوزاييف “للأسف، وقعت إصابات. وبحسب المعلومات الأولية، أصيب طفل واحد”.

من المقرر أن يبدأ الجانبان يوم الثلاثاء جولة أخرى من المفاوضات الدبلوماسية بدعم من الولايات المتحدة، بعد أن لم تسفر جولتان سابقتان من المحادثات التي توسط فيها البيت الأبيض عن أي اختراقات.

بينما تحتل روسيا حوالي خُمس أوكرانيا، حققت كييف مؤخراً تقدماً ميدانياً، واستعادت 201 كيلومتر مربع (78 ميل مربع) بين الأربعاء والأحد من الأسبوع الماضي، وفقاً لتحليل أجرته وكالة فرانس برس لبيانات من معهد دراسة الحرب.

روسيا 150 طائرة مسيرة مسيرة أوكرانية وزارة الدفاع موسكو كييف البحر الأسود

