جنيف تستضيف جولة جديدة من المحادثات حول الحرب في أوكرانيا

تستضيف العاصمة السويسرية جينيف جولة جديدة من المحادثات حول الحرب في أوكرانيا، التي تدخل عامها الرابع.

وذكر راديو وتلفزيون سويسرا /أر تى أس/ أن روسيا ـ التي يمثلها في جنيف فلاديمير ميدينسكي ـ تتمسك بنهجها المتشدد. فهي تواصل ضرباتها على البنية التحتية للطاقة الأوكرانية، وتطالب باستعادة منطقة دونباس بأكملها في شرق البلاد.مضيفا أن الوفد الأمريكي سيترأسه كل من جاريد كوشنر وستيف ويتكوف.

-من جانبها، تبدو كييف، بقيادة كبير المفاوضين رستم أوميروف، مستعدة للنظر في إنشاء منطقة تجارة حرة في هذا الجزء من البلاد. لكن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيغا يؤكد أنه لا يمكن لأي حل أن يمس بوحدة أراضي البلاد.

وأشارت /أر تى أس/ إلى أن هذا الإجتماع يمثل لسويسرا ـ التي تتولى حاليا رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ـ نجاحا دبلوماسيا هاما.

من جهته، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو إلى الحضور إلى جنيف لإجراء مناقشات "جادة وموضوعية ومثمرة لجميع الأطراف".