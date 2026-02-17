سول : ارتفاع صادرات الشركات الكبرى بنحو 10% في الربع الرابع من 2025

ارتفعت صادرات الشركات الكبيرة في كوريا الجنوبية بنحو 10% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام الماضي مدفوعة بزيادة الطلب العالمي على أشباه الموصلات.

ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية " يونهاب " أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة البيانات والإحصاء الكورية الجنوبية / اليوم الثلاثاء /أن قيمة الصادرات لأكبر 917 شركة، من أصل 70,223 شركة للتصدير في البلاد، بلغت 128.1 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 10.1% عن العام الذي سبقه.

وكان النمو مدفوعا بقطاع أشباه الموصلات بشكل أساسي، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 9.1% على أساس سنوي.

وظلت صادرات الشركات المتوسطة الحجم عند 30.9 مليار دولار دون تغيير، بينما نمت صادرات الشركات الصغيرة الحجم بنسبة 10.8% على أساس سنوي إلى 30.3 مليار دولار.

وبحسب الوجهة، شهدت الصادرات إلى الولايات المتحدة تراجعا قدره 3.8% عن نفس الفترة من عام 2024، ويعزي ذلك جزئيا إلى حالة عدم اليقين التجاري الناجمة عن الرسم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولكن ارتفعت الصادرات إلى أمريكا الوسطى والشرق الأوسط بشكل حاد بنسبتي 32.2% و19.8% على التوالي، وسط جهود البلاد لتنويع الأسواق.

وقال مسؤول في الوزارة إنه يبدو أن العديد من الشركات لا تزال غير متأكدة من استئناف الصادرات إلى الولايات المتحدة، وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بما في ذلك التوترات المستمرة بشأن مشروع قانون معلق حول الاتفاقية التجارية في الجمعية الوطنية.

في سياق متصل .. أظهرت بيانات صناعية اليوم الثلاثاء ارتفاع مبيعات التكتلات الكورية الجنوبية الكبرى وفروعها في أمريكا الشمالية بنسبة تجاوزت 10% في الربع الثالث من العام الماضي، على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية.

ووفقًا لمسح أجرته شركة "ليدرز إندكس" المتخصصة في تتبع الشركات، فقد حققت 67 شركة و194 شركة تابعة لها مبيعات إجمالية في الولايات المتحدة بلغت 343.8 تريليون وون (235.6 مليار دولار أمريكي) خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبرمن العام الماضي، بزيادة قدرها 14.1% عن 301.2 تريليون وون في الفترة نفسها من عام 2024.

وشمل المسح الشركات المصنفة ضمن أكبر 500 شركة في البلاد من حيث المبيعات، والتي أفصحت عن مبيعاتها في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث.

وخلال الفترة نفسها، ارتفع إجمالي المبيعات للشركات التي شملها الاستطلاع بنسبة 8% على أساس سنوي ليصل إلى 1,110.4 تريليونات وون خلال نفس الفترة، مما زاد من حصة المبيعات الأمريكية في إجمالي الإيرادات إلى 31% من 29.3%.

وبحسب القطاعات، سجلت شركات تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات أقوى نمو، حيث قفزت مبيعاتها في الولايات المتحدة بنسبة 20.7% على أساس سنوي لتصل إلى 157.9 تريليون وون في الربع الثالث.

وقفزت مبيعات شركة إس كيه هاينكس في الولايات المتحدة بنسبة 65.5% لتصل إلى 45.2 تريليون وون، بينما ارتفعت مبيعات شركة سامسونغ للإلكترونيات بنسبة 10.2% لتصل إلى 93.3 تريليون وون خلال الفترة نفسها.

وشهدت مبيعات شركات السيارات وقطع غيارها في الولايات المتحدة ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 126.6 تريليون وون من 126.3 تريليون وون في العام السابق له.

وفي المقابل، سجلت شركات تصنيع البطاريات القابلة لإعادة الشحن نتائج أضعف في السوق الأمريكية. تراجعت مبيعات شركة سامسونغ إس دي آي في الولايات المتحدة بأكثر من 40% على أساس سنوي لتصل إلى 2.5 تريليون وون، بينما انخفضت مبيعات شركة بوسكو فيوتشر إم بنسبة 27.6% لتصل إلى 782.3 مليار وون