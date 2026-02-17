قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
منال عوض: نقل الخبرات المصرية في «حياة كريمة» إلى الدول الأفريقية بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، رود الحلبي الممثلة المقيمة ومدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة ، وذلك بحضور السفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة " حياة كريمة " بالوزارة والدكتور نجلاء العادلى رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على التعاون الدولى .

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، بالسيدة/ رود الحلبي فى مستهل فترة عملها بالقاهرة ، معربة عن تقديرها للمبادرات والمشروعات التى يقوم برنامج الأغذية العالمى بتنفيذها بالمحافظات المصرية ، واعتزاز الوزارة بالتعاون الجاري بين الجانبين .

وأشارت د.منال عوض إلى أهمية الشراكة الحالية بين الوزارة والبرنامج وحرصها على استكمالها خلال الفترة القادمة بما يلبي مستهدفات الرؤية التنموية للقيادة السياسية وتوجهات الحكومة المصرية.

ومن جانبها تقدمت مدير برنامج الأغذية بخالص التهنئة للدكتورة منال عوض بمناسبة تجديد الثقة بسيادتهما فى الحكومة الجديدة كوزيرة للتنمية المحلية والبيئة، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح واستكمال النجاحات التى حققتها خلال الفترة الماضية ، كما أكدت على أهمية الدعم الذى قدمته الوزارة لنجاح مشروعات ومبادرات البرنامج فى المحافظات المستهدفة فيما يخص توحيد الحيازات الزراعية وتحديث أساليب الرى للمزارعين وتدوير المخلفات الزراعية والأمن الغذائى ودعم وتمكين المرأة.

وناقش اللقاء مستجدات التعاون بين الوزارة والبرنامج فى إطار الاتفاق الإطاري بين الجانبين لعام 2023- 2028 والذى يتضمن العمل علي دعم المبادرة  الرئاسية"حياة كريمة " ضمن المنحة الممولة من الاتحاد الأوروبي وكذلك برامج دعم القدرات المؤسسية علي مستوى الإدارة المحلية ، إلى جانب التعاون فى دعم صندوق التنمية المحلية.

كما شهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لمجالات ومشروعات التعاون الجارية وسبل توسيع نطاق الشراكة بالمحافظات ، وعلى رأسها مشروع " دعم التنمية الريفية و الصمود التكيف أمام تغيرات المناخ والأمن الغذائي بقرى " حياة كريمة " والمنفذ بمنحة من الاتحاد الأوروبي بالشراكة بين وزارات التنمية المحلية والزراعة والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وبرنامج الأغذية العالميWFP ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) .

مشروعات حياة كريمة 

كما تطرق الاجتماع إلى استعراض الموقف التنفيذي للمشروع الذي يستهدف ١٢٠ قرية من قرى "حياة كريمة" بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا ، حيث تم تشكيل اللجنة الفنية للمشروع واختيار القرى وإجراء الدراسات التمهيدية التفصيلية ووضع خطة عمل التدخلات المحددة للمشروع التي سيتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات .

ومن جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة خلال اللقاء على ضرورة العمل على ضمان استمرارية تأثيرات البرنامج واستدامتها على مستوى المستفيدين وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم بعد انتهاء المشروع ، كما شددت على ضرورة التنسيق المستمر مع المحافظات ووحدات الادارة المحلية أثناء التنفيذ .

كما وجهت الدكتورة منال عوض نحو تعميم تجربة التعاون السابقة بين الوزارة والبرنامج لتشكيل فرق متخصصة للتنميه الاقتصاديه المحلية على مستوى الوحدات القروية واعداد خطط متكاملة للتنمية الاقتصادية المحلية على مستوى المراكز والوحدات القرويه واشارت سيادتنا إلى الاهتمام الذى توليه وزارة التنمية المحلية والبيئة بتطوير صندوق التنمية المحلية من خلال دعم القدرات المؤسسية والتمويلية لتوسيع قاعدة المستفيدين من الصندوق في القري المصرية ، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من المشروعات الخضراء الذكية التى إعدادها فى إطار المبادرة الوطنية والعمل على دعمها بالتنسيق مع المحافظات وبما يتوافق مع أهداف المشروع المتعلقة بالتمكين الاقتصادي ودعم فرص العمل الخضراء وزيادة الوعي بها .

كما تم التباحث حول تعزيز دعم سبل العيش والتمكين الاقتصادي بالقرى من خلال برامج مشتركة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المرتبطة ببرامج التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب على المستوى المحلي والاستفادة من خبرات البرنامج في برامج النقد مقابل العمل لدعم المجتمعات المحلية.

توسيع نطاق التعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة

وأكدت  رود الحلبي حرص البرنامج على استمرار وتوسيع نطاق التعاون مع وزارة التنمية المحلية والبيئة وتنفيذ المشروعات التي تخدم أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات المصرية وفقاً لرؤية وتوجهات الوزارة والحكومة المصرية .

كما عرضت مدير برنامج الأغذية العالمى الرغبة في التعاون  مع وزارة التنمية المحلية والبيئة فى نقل الخبرات المصرية فيما يخص تنفيذ مبادرة " حياة كريمة " لدول الجنوب - الجنوب ، حيث أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى ترحيب الوزارة بنقل الخبرات المصرية المكتسبة فى هذا الشأن وآليات مواجهة وحل المشكلات المتعلقة بمجالات عمل المبادرة  ، مشيرة إلى قيام الوزارة بالتخطيط لتنظيم برنامج وورشة تدريبية لعدد من كوادر ومسؤولي دول القارة الأفريقية حول تجربة مصر فى " حياة كريمة " وذلك بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي والهجرة وعدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية .

وشددت الدكتورة منال عوض ، على أهمية الاهتمام الذى يوليه فخامة رئيس الجمهورية بالمبادرة الرئاسية للانتهاء من المرحلة الأولى لمشروعات المبادرة بالكامل واستفادة المواطنين بالقرى من تلك المشروعات ودخلوها الخدمة .

