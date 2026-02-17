قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اكتشاف بكتيريا عمرها 5000 عام مقاومة للمضادات الحيوية الحديثة بكهف جليدي في رومانيا
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول

أكد لوتشيانو سباليتي، مدرب يوفنتوس، عزم فريقه على تحقيق الانتصار وتجاوز العقبات الذهنية قبل المواجهة المرتقبة أمام جالطة سراي، مساء الثلاثاء، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أسلحة جالطة سراي

ورد سباليتي على سؤال بشأن المهاجم الذي يفضل ضمه من ثنائي جالطة سراي، ماورو إيكاردي وفيكتور أوسيمين، قائلاً: "لا أعرف من الأفضل داخل فريقي، فكيف لي أن أتخيل ما يجب على زملائي فعله؟ كلاهما لاعبان قويان للغاية بخصائص مختلفة، ومزيج صفاتهما يمكن أن يشكل موسوعة كاملة لمركز المهاجم الصريح".

وأضاف: "نحن أمام مهاجمين يجيدان التحرك داخل المنطقة، أحدهما يخلق الفوضى والآخر يعرف كيف يستغلها، لذا يتوجب علينا تقليل وصول الكرة إليهما والاحتفاظ بها قدر الإمكان".

أهمية المواجهة والغيابات

وشدد المدرب الإيطالي على أهمية اللقاء قائلاً: "في المواجهات المباشرة تكون كل مباراة حاسمة، وأي تردد قد يكلفنا غاليًا. أنا فخور بردة الفعل التي أظهرها اللاعبون في الديربي، ولن أستبدل فريقي بأي فريق آخر في العالم، يجب أن نلعب ككتلة واحدة ولا نستسلم لضغط الخصم".

وفي ظل غياب جوناثان ديفيد ودوسان فلاهوفيتش وأركاديوس ميليك، أشار سباليتي إلى إمكانية مشاركة لويس أوبيندا، موضحًا: "هذه المباراة قد تكون نقطة تحول لأي لاعب، أوبيندا حصل على فرص وسيحصل غيره عليها أيضًا".

كما تحدث عن إمكانية الدفع بـويستون ماكيني في مركز المهاجم، مؤكدًا: "هو يمتلك الخصائص اللازمة للعب بظهره للمرمى والتحول السريع في المساحات الضيقة، ورغبته في مساعدة زملائه نموذج يحتذى به".

تقييم المنافس والاختبار الذهني

وعن الحالة البدنية لبقية اللاعبين، أوضح سباليتي أن الفريق سيقيّم وضع كيفين تورام قبل اللقاء، مؤكدًا أن تكرار المباريات يمثل ضغطًا بدنيًا وذهنيًا على اللاعبين.

وأضاف بشأن المنافس التركي: "علينا أن نكون مستعدين لخيارات جالطة سراي، نتوقع قرارات قد تخلق حالة من الإرباك، لكن يجب أن نلعب بأسلوبنا ولا نسمح لشراستهم أن ترهبنا".

الجدل بعد ديربي إيطاليا

وتطرق سباليتي إلى الجدل الذي أعقب "ديربي إيطاليا" أمام إنتر ميلان، والذي خسره يوفنتوس 3-2، وشهد طرد بيير كالولو بعد لقطة مثيرة للجدل مع أليساندرو باستوني.

وقال المدرب الإيطالي: "لا أريد التعليق نيابة عن الإدارة، لكن كالولو شاب مهذب ولم أتوقع أن يتعرض لانتقادات من مدرب المنافس. الادعاء إهانة لكرة القدم، ومهمتي هي رفع مستوى الفريق لدرجة لا تسمح لمثل هذه التصرفات بحسم المباريات ضدنا".

واختتم حديثه بشأن المطالبات باستبعاد باستوني من المنتخب الإيطالي: "يجب أن يكون المدرب حرًا في استدعاء من يشاء، لدينا مدرب قوي ويجب أن يمتلك حرية التصرف".

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

