تفاصيل إصابة نجم يوفنتوس بعد مواجهة إنتر ميلان

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأحد، تفاصيل إصابة لاعبه السويدي إميل هولم، في بيان رسمي.

وقال أن اللاعب قد شعر بآلام في ربلة الساق اليمنى، خلال الشوط الثاني من مواجهة إنتر.

وأوضح أن هولم خضع لأشعة صباح اليوم الأحد، وأظهرت تعرضه لإصابة متوسطة بالعضلة.

وسيخضع اللاعب السويدي لفحوصات جديدة بعد أسبوعين، لتحديد مدة الغياب بشكل دقيق.

وانضم هولم لصفوف يوفنتوس، في يناير الماضي، على سبيل الإعارة قادمًا من بولونيا.

وشارك هولم في مباراتين فقط مع يوفنتوس قبل أن يتعرض للإصابة.

وخسر يوفنتوس من إنتر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحتل البيانكونيري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة.