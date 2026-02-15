ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .

بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25483 طن تشمل : 2900 طن يوريا و 1243 طن مولاس و 2000 طن كسب صويا و 8423 طن كلينكر و 10917 طن بضائع متنوعة .

كما أشار البيان ، إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28209 طن تشمل : 12970 طن قمح و 6013 طن حديد و 4880 طن خردة و 1703 طن رخام و 3800 طن فول و 4000 طن كسب صويا و 3281 طن زيت طعام و 1179 طن خشب زان.

بينما أوضح البيان، أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 128 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 93 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1310 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46003 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 22625 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5720 حركة .