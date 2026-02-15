قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرية المصري: حزمة الحماية الاجتماعية قبل رمضان يعكس انحياز الرئيس لـ الأولى بالرعاية
فكرني باخد كام في الأهرام؟.. أحمد موسى يكشف المستور عن مرتبات الصحفيين
بوطالبي أمين: مصر والجزائر ساهمتا في تحرير الشعوب الأفريقية
ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة
تشكيل مباراة روما ونابولي في الدوري الإيطالي
تصعيد خطير.. مصر تدين قرار إسرائيل استئناف تسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة
حلول غير تقليدية لدعم المواطنين.. توجيهات رئاسية بإعداد موازنة جديدة تتضمن زيادات الأجور
قولنا بلاش تجاوزات| عضو مجلس الأهلي السابق ينتقد جماهير الأحمر: ربنا يعدي توابع مباراة الجيش الملكي على خير
بعد إعلان محافظ الغربية ضبط أطنان من السلع الفاسدة.. اعرف عقوبة غش الأغذية
وزير العمل يعتمد صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة.. وهذه أبرز مزاياهم بالقانون
الصحة في المقدمة ودعم مباشر لـ15 مليون أسرة.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة
قد إيه عظيم.. خالد الغندور يتغنى بجمهور الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة

ميناء دمياط
ميناء دمياط
زينب الزغبي

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط ، بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 7 سفن .

بينما غادر عدد 9 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة  .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25483 طن تشمل :   2900 طن يوريا و 1243 طن مولاس و 2000 طن كسب صويا و 8423 طن كلينكر و 10917 طن بضائع متنوعة  .

كما أشار البيان ، إلى أنه قد بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 28209 طن تشمل : 12970 طن قمح و 6013 طن حديد و 4880 طن خردة و 1703 طن رخام و 3800 طن فول و 4000 طن كسب صويا و 3281 طن زيت طعام و 1179 طن خشب زان.

بينما  أوضح البيان، أنه قد بلغت حركة الصادر من الحاويات 128 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 93 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1310 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 46003 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 22625 طنًا  ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 5720 حركة .

