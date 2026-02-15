عميد البحوث الفلكية: الخميس أول رمضان فلكيًا.. والإفتاء تحسم الموعد رسميًا

أكد طه رابح، عميد المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن بداية شهر رمضان فلكيًا ستكون يوم الخميس المقبل، موضحًا أن الرأي الفلكي يظل استشاريًا.

وقال طه رابح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن دار الإفتاء المصرية هي الجهة الرسمية المنوط بها إعلان بداية الشهر، وأن القرار النهائي يعود إلى مفتي الجمهورية وفق الضوابط الشرعية المعتمدة.

وأكدت دار الإفتاء أن نتيجة استطلاع هلال رمضان سيتم إعلانها وبثها على الهواء مباشرة، بما يتيح للمواطنين متابعة البيان الرسمي في أجواء روحانية متزامنة مع استقبال الشهر الكريم، مشددة على ضرورة تحري الدقة وعدم الالتفات إلى ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية أو منصات التواصل الاجتماعي من معلومات غير مؤكدة بشأن موعد بداية الشهر.