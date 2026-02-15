لمة رمضان وصلة الرحم.. سماح عبد الفتاح توجه نصائح للأسرة في الشهر الكريم

أكدت سماح عبد الفتاح، الاستشارية الأسرية، أن لمة العائلة وصلة الرحم في شهر رمضان لها أهمية مضاعفة؛ لأنها تجمع بين عبادة الصيام وعبادة الوصل التي أوصانا بها الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأوضحت أن الشهر الكريم يمثل الفرصة الذهبية لرؤية الأهل والأقارب الذين قد تشغلنا عنهم الحياة لأشهر طويلة، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذه التجمعات؛ هو تفقد أحوال الأقارب، وإدخال السرور عليهم، وليس تقصي أخبارهم أو استجوابهم أو التطفل على خصوصياتهم.

صلة الرحم

وأضافت، خلال تصريح لها، أن صلة الرحم يمكن أن تكون بالتواصل الهاتفي مع الأقارب البعيدين، أو بالزيارة لمن هم قريبون، مع ضرورة استحضار نية كسب الثواب.

ونصحت بأنه إذا كانت الزيارة لأقارب بعيدين في المسافة، فمن الأفضل أن تكون لطيفة وقصيرة، لمدة ساعة بعد صلاة التراويح أو حتى نصف ساعة، يتم التركيز فيها على معاني الود والتقارب، مع إمكانية التصدق على الأهل والأقارب الفقراء بأسلوب يحفظ كرامتهم وخصوصيتهم.

وشددت الاستشارية الأسرية على أهمية مقابلة القطيعة بالصِلة، والسيئة بالحسنة مهما كان تاريخ الخلافات، مؤكدة أن الصلة في رمضان تكون لوجه الله - تعالى-، مع تجنب أي أحاديث قد تفتح أبواب المشكلات العائلية القديمة أو تدخل في مناطق خلاف، والحرص على أن يكون الحديث لطيفًا وبسيطًا ومبهجًا.

ولفتت إلى وجود آداب مهمة ينبغي مراعاتها عند الزيارة، خاصة إذا كان أهل البيت من كبار السن، حيث يُفضل عدم اصطحاب عدد كبير من الأطفال أو الأطفال الصغار؛ حتى لا يتسبب ذلك في إزعاجهم، نظرًا لأن طاقتهم مع التقدم في العمر تكون محدودة وقدرتهم على تحمل الضوضاء أقل.

كما نصحت بأن تكون الهدية بسيطة ومناسبة لسنهم، مع تجنب الإكثار من الحلويات خاصة إذا كانت حالتهم الصحية لا تسمح، ويفضل اختيار هدية نافعة للبيت تحمل بركة مثل مصحف أو سجادة صلاة أو شيئا مفيد يبعث على الأنس.

وأكدت أن الزيارة هدفها الوصل والمحبة، وليس إرهاق المضيف، وأن الالتزام بهذه الآداب؛ يفتح أبواب الخير والبركة بإذن الله - تعالى-.