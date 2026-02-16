قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
رياضة

الشناوي يعترف لأول مرة: أخطأت بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي

مجدي سلامة

اعترف أحمد الشناوي، الحكم السابق، بأنه ارتكب خطأً بعدم احتساب ركلة جزاء للنادي الأهلي في مباراة المنصورة السابقة.

وقال الشناوي في مقابلة مع الإعلامي محمد طارق أضا في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: "كان هناك موقف في مباراة الأهلي والمنصورة، وركلة جزاء لصالح وليد صلاح الدين لم أحتسبها".

وأضاف: "عندما سُئلت عن سبب عدم احتسابها، أجبت بأن القانون يقول كذا، لكني ندمت على عدم احتسابها".

وتابع: "يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافًا بأنه أخطأ في الموقف كذا، لكن هذا لا يعني أنه بمجرد مشاهدة الفيديو لاحقًا يمكنه تغيير القرار".

واختتم قائلاً: "ركلة جزاء محمد صلاح في مباراة برايتون لم تكن مجرد ضربة جزاء، بل كانت ضربة على أعلى مستوى".

