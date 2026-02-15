بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

نشرت المطربة الشعبية رحمة محسن صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك

ظهرت رحمة محسن بإطلالة تجمع بين الأناقة والراحة، مرتدية جاكيت جلد أسود بقصة واسعة تمنحها طابعًا عصريًا قويًا، مع بنطال جينز فاتح واسع بقصة مستقيمة يضيف لمسة كاجوال مريحة ومتوازنة.

اعتمدت رحمة محسن تسريحة شعر منسدل بكثافة وتموجات ناعمة، أبرزت ملامحها بشكل جذاب، مع مكياج قوي ركّز على العيون المحددة بالكحل والآيلاينر، وألوان ناعمة للشفاه بتدرج نيود دافئ.

كما اكتمل ظهورها بحذاء أبيض بسيط أضفى توازنًا على الإطلالة، لتجمع بين الأناقة والجمال في آنٍ واحد.