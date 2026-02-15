قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

هيئة الاستثمار تطلق المنصة الرقمية لخدمات الأداء الاقتصادي

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
علياء فوزى

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق المنصة الرقمية لخدمات قطاع الأداء الاقتصادي، وذلك كمنصة موحدة لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة للمستثمرين.

تسريع الإجراءات

وتهدف المنصة إلى تيسير الحصول على الخدمات، ورفع كفاءة الأداء، وتسريع الإجراءات، والتي تشمل تقديم الخدمات التالية:

1- تعديل الهياكل المالية.

2- التقييم .

3- دراسة الجدوى وقياس التكاليف الاستثمارية.

وأوضحت الهيئة أنه سيتم، في المرحلة الأولى، استقبال طلبات خدمة تعديل الهياكل المالية من خلال المنصة الرقمية، وذلك بالتوازي مع نظام التقديم الورقي المعتمد، تمهيدًا للانتقال الكامل إلى منظومة التقديم الإلكتروني وفق خطة التحول الرقمي المعتمدة، وبما يضمن استمرارية تقديم الخدمة دون انقطاع.

ويمكن التقدم للحصول على الخدمات عبر الرابط التالي:

[https://ep.gafi.gov.e]

أو من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

هيئة الاستثمار المناطق الحرة المستثمرين منصة رقمية

