رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك
هشام أبو النصر يغادر ديوان عام أسيوط بعد وداع الموظفين متجها إلى القاهرة
«تحيا مصر 1» تدعم سلاسل الإمداد العالمية وتضع مصر مركزًا محوريًا للنقل البحري بالمتوسط
اليوم.. محاكمة 26 متهمًا بإنهاء حياة شخصين خلال خروجهما من حفل زفاف بالبحيرة
تسبب فى وفاة مسن.. القبض على شخص أطلق ألعابا نارية فى حفل زفاف بالسويس
الداخلية تكشف تفاصيل العثور على 4 أجنة بشرية داخل مصرف بالمنيا
مخدرات وسلاح بـ93 مليون جنيه.. مصرع 3 عناصر خطرة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة
وزير الخارجية: الاتفاق على موقف إفريقي موحد حول الديون خطوة مهمة للتنسيق القاري
قيادات جامعة القاهرة تودع طفلا استمر علاجه 4 شهور بمستشفى أبو الريش
أتلتيكو مدريد يبحث عن استعادة الانتصارات أمام رايو فاليكانو في الليجا
رسميا الآن.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
الداخلية: عطل فني بخط الإنترنت يؤثر جزئيًا على خدمة التحقق البيومتري والمصادقة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هاتف عملاق من شاومي.. Xiaomi Civi 6 بكاميرا سيلفي مذهلة ومواصفات خارقة

هاتف Xiaomi Civi 6
هاتف Xiaomi Civi 6
لمياء الياسين

في أكتوبر الماضي، زعم تقرير أن شركة شاومي لا تنوي إطلاق هاتف Xiaomi Civi 6، مما أثار الشكوك حول مستقبل هذه السلسلة. ومنذ ذلك الحين، شحّت المعلومات.. لكن الآن، تشير تسريبات جديدة من الصين إلى أن الجهاز ما زال قيد التطوير.

ونشر اثنان من أشهر المسربين الصينيين - Smart Pikachu و Digital Chat Station - منشورات جديدة على موقع Weibo تشير إلى هاتف Xiaomi Civi 6. 

وألمح Digital Chat Station إلى هاتف قادم مزود بمفتاح ذكاء اصطناعي مخصص.


رغم أن المنشور لم يذكر صراحةً علامة Civi التجارية، إلا أن النقاشات على الإنترنت سرعان ما ربطت الأمور ببعضها. 

وفي الوقت نفسه تقريبًا، أعاد Smart Pikachu نشر رسالة قديمة كان قد كتبها قبل أشهر، موضحًا أنها كانت تتحدث عن Civi 6.

Xiaomi Civi 6

المواصفات المتوقعة لهاتف Xiaomi Civi 6

في غضون ذلك، كشف تسريب آخر ينتشر على موقع ويبو عن المواصفات المحتملة لهاتف شاومي سيفي 6.

يُقال إن الهاتف مزود بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مقترنة بعدسة تقريب بصري 3x. أما في الأمام، فيُقال إن هناك كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي.
تشير الشائعات إلى أن الشاشة ستكون لوحة منحنية من أربعة جوانب بقياس 6.59 بوصة مصنوعة من بطارية ليثيوم بوليمر، مما يوحي بحواف رفيعة ومظهر أكثر فخامة. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج سنابدراغون 8 إيليت من كوالكوم. 

ميزات هاتف Xiaomi Civi 6

وتشمل التفاصيل الأخرى المسربة محركًا خطيًا للمحور السيني، ومكبري صوت، وإطارًا معدنيًا، وغطاءً خلفيًا زجاجيًا.

لعلّ الإضافة الأكثر إثارة للاهتمام هي زر الذكاء الاصطناعي المزود بخاصية إعادة التعيين. 

وهذا من شأنه أن يسمح للمستخدمين بتوجيه الزر إلى ميزات الذكاء الاصطناعي التي يفضلونها.

مع ذلك، لا يزال هناك قدر من عدم اليقين. فغالباً ما يتجنب مُروّجو المعلومات على منصة ويبو ذكر أجهزة محددة في منشوراتهم، مما يترك مجالاً للتأويل. 

ورغم أن هامش الخطأ يبدو ضئيلاً، إلا أنه لم يتم تأكيد أي شيء رسمياً بعد.


يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى توفره. فقد اقتصرت طرازات Civi السابقة، بما فيها Xiaomi Civi 3، على السوق الصينية. ومن المحتمل أن يبقى Civi 6 حصريًا للسوق الصينية أيضًا. 

أو قد تختار Xiaomi إعادة تسميته للأسواق العالمية، ربما باسم Xiaomi 17 Civi.

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

الدكتور حسام موافي

حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي.. تفاصيل

سعر الذهب

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

احتفال بخروج إسلام

بالزغاريد.. أهالي قرية ميت عاصم يستقبلون الشاب إسلام بعد واقعة الملابس النسائية لاستعادة كرامته|صور

الزمالك

إشادة خاصة من معتمد جمال بثنائي نادي الزمالك بعد عبور الكونفيدرالية

الأنبا بشارة جودة

الأنبا بشارة جودة يمنح الدرجة القمصية للأب يوسف أنور

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة يشهد تخريج الدفعة الأولى من الجامعة الأوروبية في مصر

رنامجًا تدريبيًا متخصصًا

الرعاية الصحية تتعاون مع البنك الدولي لتعزيز مهارات العاملين

بالصور

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

