هاتف عملاق من شاومي.. Xiaomi Civi 6 بكاميرا سيلفي مذهلة ومواصفات خارقة

في أكتوبر الماضي، زعم تقرير أن شركة شاومي لا تنوي إطلاق هاتف Xiaomi Civi 6، مما أثار الشكوك حول مستقبل هذه السلسلة. ومنذ ذلك الحين، شحّت المعلومات.. لكن الآن، تشير تسريبات جديدة من الصين إلى أن الجهاز ما زال قيد التطوير.

ونشر اثنان من أشهر المسربين الصينيين - Smart Pikachu و Digital Chat Station - منشورات جديدة على موقع Weibo تشير إلى هاتف Xiaomi Civi 6.

وألمح Digital Chat Station إلى هاتف قادم مزود بمفتاح ذكاء اصطناعي مخصص.



رغم أن المنشور لم يذكر صراحةً علامة Civi التجارية، إلا أن النقاشات على الإنترنت سرعان ما ربطت الأمور ببعضها.

وفي الوقت نفسه تقريبًا، أعاد Smart Pikachu نشر رسالة قديمة كان قد كتبها قبل أشهر، موضحًا أنها كانت تتحدث عن Civi 6.

Xiaomi Civi 6

المواصفات المتوقعة لهاتف Xiaomi Civi 6

في غضون ذلك، كشف تسريب آخر ينتشر على موقع ويبو عن المواصفات المحتملة لهاتف شاومي سيفي 6.

يُقال إن الهاتف مزود بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، مقترنة بعدسة تقريب بصري 3x. أما في الأمام، فيُقال إن هناك كاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل مع خاصية التركيز التلقائي.

تشير الشائعات إلى أن الشاشة ستكون لوحة منحنية من أربعة جوانب بقياس 6.59 بوصة مصنوعة من بطارية ليثيوم بوليمر، مما يوحي بحواف رفيعة ومظهر أكثر فخامة. ومن المتوقع أن يعمل الجهاز بمعالج سنابدراغون 8 إيليت من كوالكوم.

ميزات هاتف Xiaomi Civi 6

وتشمل التفاصيل الأخرى المسربة محركًا خطيًا للمحور السيني، ومكبري صوت، وإطارًا معدنيًا، وغطاءً خلفيًا زجاجيًا.



لعلّ الإضافة الأكثر إثارة للاهتمام هي زر الذكاء الاصطناعي المزود بخاصية إعادة التعيين.

وهذا من شأنه أن يسمح للمستخدمين بتوجيه الزر إلى ميزات الذكاء الاصطناعي التي يفضلونها.

مع ذلك، لا يزال هناك قدر من عدم اليقين. فغالباً ما يتجنب مُروّجو المعلومات على منصة ويبو ذكر أجهزة محددة في منشوراتهم، مما يترك مجالاً للتأويل.

ورغم أن هامش الخطأ يبدو ضئيلاً، إلا أنه لم يتم تأكيد أي شيء رسمياً بعد.



يبقى التساؤل مطروحًا حول مدى توفره. فقد اقتصرت طرازات Civi السابقة، بما فيها Xiaomi Civi 3، على السوق الصينية. ومن المحتمل أن يبقى Civi 6 حصريًا للسوق الصينية أيضًا.

أو قد تختار Xiaomi إعادة تسميته للأسواق العالمية، ربما باسم Xiaomi 17 Civi.