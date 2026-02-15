رئيس الشيوخ يُهنئ الوزراء الجُدد ويؤكد: تداول المسئولية أساس الديمقراطية وخدمة الوطن هدفنا المشترك

أعرب المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، عن تهانيه الحارة للوزراء الجدد بمناسبة توليهم مهامهم الوطنية، مثنيًا على الوزراء الذين جُددت الثقة فيهم ضمن التشكيل الحكومي برئاسة الدكتور مصطفى كمال مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، إلى أهمية استثمار خبرات الوزراء في دفع مسيرة العمل الوطني وتحقيق تطلعات الشعب المصري، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عامل أساسي لتحقيق الأهداف الوطنية.

كما قدّم فريد الشكر للوزراء السابقين على جهودهم وعطاءهم خلال فترة توليهم المسؤولية، مستعرضًا دور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي السابق، في تعزيز الحوار بين أعضاء المجلس والحكومة، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في مسيرته المستقبلية.

مرحلة جديدة من الأداء الفعال والمستنير بين المجلس والحكومة

وفي إطار الترحيب بالتشكيل الجديد، رحب رئيس الشيوخ بالمستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، مؤكّدًا أن اختياره لتولي المنصب جاء تقديرًا لمسيرته الوطنية المشرفة، ومتطلعًا إلى مرحلة جديدة من الأداء الفعال والمستنير بين المجلس والحكومة.

واختتم المستشار عصام فريد كلمته بالتأكيد على أن تداول المسؤولية يمثل سُنّة العمل العام وجوهر الديمقراطية الحديثة، وأن الهدف الجامع لكل المسؤولين، مهما اختلفت مواقعهم، هو خدمة الوطن والمواطن، متمنيًا التوفيق للجميع لما فيه خير مصر وشعبها.