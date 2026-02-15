وزيرة الإسكان: رضا المواطن هو المعيار الأساسي لقياس النجاح

قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بجولة مفاجئة بمدينة القاهرة الجديدة.

يرافقها المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الانضباط داخل المدن الجديدة، ومنع أية مظاهر عشوائية أو مخالفات قد تؤثر على خدمة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.

وتفقدت الوزيرة، خلال الجولة، عددًا من المحاور والطرق الرئيسية، ومشروعات الإسكان، وأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل، مؤكدةً ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة مع تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أية مخالفات.

كما تفقدت الوزيرة "دار مصر الأندلس" بالتجمع الثالث بعدد 70 عمارة لمتابعة بعض الأعمال الجاري تنفيذها من رفع الكفاءة وأعمال اللاند سكيب.

وشددت الوزيرة على أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان تحقيق الانضباط العام والحفاظ على الطابع العمراني المتميز للمدن الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات حضارية تليق بالمواطنين، لافتة إلى أن هذه مسؤولية مشتركة تتطلب الالتزام والانضباط الكامل من جميع الجهات المعنية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن أجهزة الوزارة تعمل وفق توجيهات الدولة بتقديم خدمات تليق بحجم التنمية التي تشهدها المدن الجديدة، وأن رضا المواطن هو المعيار الأساسي لقياس النجاح، مشددة على أهمية التفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها.

وفي ختام الجولة، وجهت الوزيرة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والمخالفات بصورة يومية، ومراجعة مستوى النظافة والصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.