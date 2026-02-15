قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان: رضا المواطن هو المعيار الأساسي لقياس النجاح

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

قامت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، بجولة مفاجئة بمدينة القاهرة الجديدة.

يرافقها المهندس أحمد عمران نائب الوزيرة للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لمتابعة تنفيذ التوجيهات الخاصة بالارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق الانضباط داخل المدن الجديدة، ومنع أية مظاهر عشوائية أو مخالفات قد تؤثر على خدمة المواطنين والمظهر الحضاري للمدينة.

وتفقدت الوزيرة، خلال الجولة، عددًا من المحاور والطرق الرئيسية، ومشروعات الإسكان، وأعمال الصيانة والنظافة والتشغيل، مؤكدةً ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة مع تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أية مخالفات.

كما تفقدت الوزيرة "دار مصر الأندلس" بالتجمع الثالث بعدد 70 عمارة لمتابعة بعض الأعمال الجاري تنفيذها من رفع الكفاءة وأعمال اللاند سكيب.

وشددت الوزيرة على أن المتابعة الميدانية مستمرة لضمان تحقيق الانضباط العام والحفاظ على الطابع العمراني المتميز للمدن الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم خدمات حضارية تليق بالمواطنين، لافتة إلى أن هذه مسؤولية مشتركة تتطلب الالتزام والانضباط الكامل من جميع الجهات المعنية.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن أجهزة الوزارة تعمل وفق توجيهات الدولة بتقديم خدمات تليق بحجم التنمية التي تشهدها المدن الجديدة، وأن رضا المواطن هو المعيار الأساسي لقياس النجاح، مشددة على أهمية التفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها.

وفي ختام الجولة، وجهت الوزيرة بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والمخالفات بصورة يومية، ومراجعة مستوى النظافة والصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء.

المجتمعات العمرانية الإسكان القاهرة الجديدة مشروعات الإسكان المدن الجديدة دار مصر التجمع الثالث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

ترشيحاتنا

بورصة الكويت

بورصة الكويت تُنهي تعاملات بداية الأسبوع على تراجع مؤشراتها

قطاع غزة

تقرير أممي يكشف تدهورًا غير مسبوق للأوضاع الصحية في فلسطين

جانب من اللقاء

مباحثات مصرية-ليبيرية لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك

بالصور

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد