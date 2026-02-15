قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور
مدبولي يقطع الطريق على "المستغلين": لا زيادة في الأسعار هذا العام.. ورقابة صارمة على الأسواق
بعد أكثر من 20 عاما.. بورسعيد تستعيد جمال شاطئها في أضخم مشروع تطوير للواجهة البحرية
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

اللجنة الوطنية لإدارة غزة.. بين رهانات التحول وقيود الواقع| وخبير يعلق

اللجنة الوطنية لإدارة غزة.. بين رهانات التحول وقيود الواقع| وخبير يعلق
اللجنة الوطنية لإدارة غزة.. بين رهانات التحول وقيود الواقع| وخبير يعلق
ياسمين القصاص

في لحظة سياسية بالغة التعقيد، تتقاطع فيها الحسابات الداخلية مع الضغوط الإقليمية والدولية، يبرز الحديث عن تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها كعنوان لمرحلة توصف بالمفصلية.

غير أن هذه اللحظة لا تختزل في مجرد انتقال إداري أو إعادة ترتيب للمشهد المحلي، بل تعبر عن اختبار حقيقي لمدى القدرة على تحويل الطروحات النظرية إلى واقع سياسي وإداري ملموس. 

فالقضية تتجاوز تشكيل لجنة أو إعلان نوايا، لتلامس جوهر الصراع على الصلاحيات والسيادة وشكل الحكم في قطاع يرزح تحت تعقيدات غير مسبوقة.

وفي هذا الصدد، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية المستقلة لإدارة غزة الوسطاء والأطراف ذات الصلة إلى التعجيل بحسم الملفات العالقة بشأن قطاع غزة مؤكدة أن أي تأخير إضافي ينعكس سلبا على الأوضاع الإنسانية والخدمية في القطاع ويؤخر الانتقال الإداري المنشود لتسيير جميع الأعمال الإدرية في غزة

ومن جانبه، قال الدكتور جهاد أبو لحية أستاذ القانون والنظم السياسية، إن ما يطرح اليوم بشأن تسلم اللجنة الوطنية لإدارة غزة مهامها يعكس لحظة سياسية شديدة الحساسية، تتداخل فيها الاعتبارات الداخلية مع الضغوط الخارجية بصورة معقدة.  

وأضاف أبو لحية- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "فاللجنة تتحدث عن "محطة مفصلية"، لكنها في الواقع تواجه شبكة واسعة من العقبات التي تعرقل انتقالها من الإطار النظري إلى ممارسة الإدارة الفعلية على الأرض. هذه العقبات ليست تقنية أو إدارية فحسب، بل ترتبط بجوهر الصراع على الصلاحيات والسيادة وشكل الحكم في المرحلة المقبلة".

وِأشار أبو لحية، إلى أن من جهة أولى، يضع الاحتلال الإسرائيلي شروطا وقيودا تمس أساس فكرة الإدارة المستقلة، سواء عبر التحكم بالمعابر والمجال الجوي والبحري، أو عبر اشتراطات أمنية تُبقي له اليد الطولى في مفاصل حساسة.

وتابع: " أي إدارة لا تمتلك صلاحيات مدنية وأمنية كاملة ستبقى إدارة منقوصة، عاجزة عن فرض النظام أو ضمان الاستقرار أو إدارة ملف الإعمار والخدمات بفعالية. عمليا، استمرار هذا النمط من التحكم يحوّل أي صيغة حكم جديدة إلى كيان محدود الحركة، يخضع لاعتبارات أمنية إسرائيلية قبل أن يخضع لأولويات المجتمع الفلسطيني في القطاع".

واختتم: "تبرز إشكالية داخلية لا تقل تعقيدا، فقد أعلنت حركة حماس في أكثر من مناسبة ترحيبها بنقل إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية، وهو موقف يُقرأ في سياق الضغوط السياسية والإنسانية القائمة، غير أن الواقع العملي، بحسب المؤشرات السياسية المتداولة، يعكس استمرارا في السيطرة على مفاصل أساسية، خاصة في الجوانب الأمنية والتنظيمية، بما يخلق فجوة بين الخطاب المعلن والسلوك الفعلي، وهذا التناقض يُضعف فرص الانتقال السلس للصلاحيات، ويثير تساؤلات حول مدى الاستعداد الحقيقي للتخلي عن أدوات النفوذ لصالح إدارة موحدة بصلاحيات كاملة".

والجدير بالذكر، أن نجاح اللجنة الوطنية في أداء دورها لا يتوقف على إعلان تسلّم المهام، بل على قدرتها الفعلية في انتزاع صلاحيات كاملة تمكنها من إدارة شؤون القطاع باستقلالية وكفاءة. 

وبين قيود الاحتلال الإسرائيلي من جهة، وتعقيدات المشهد الداخلي وعلى رأسه موقف حركة حماس من جهة أخرى، يبقى مستقبل هذه التجربة مرهون بمدى توفر إرادة سياسية حقيقية لتوحيد القرار وإنهاء ازدواجية السلطة. 

فإما أن تتحول هذه اللجنة إلى نقطة انطلاق نحو إدارة موحدة تعيد ترتيب البيت الداخلي، أو تبقى عنوانا جديدا لأزمة قديمة تتجدد بأشكال مختلفة.

غزة المساعدات الإنسانية هدنة هدنة غزة فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

طلعت مصطفى

تسهم في دعم الأمن الغذائي.. طلعت مصطفى تتصدر قائمة بنك الطعام المصري | فيديو

ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات

منال عوض: مشروع البيوجاز بالمجازر يعزز التنمية الاقتصادية والبيئية ويخلق فرص عمل جديدة

شكوي تراكم المخلفات بمنطقة مساكن الصفراء

وزيرة التنمية المحلية توجه بسرعة رفع المخلفات في مساكن الصفراء بالبحيرة ومعالجة أسباب تراكمها

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد