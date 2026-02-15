اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمخزن سلع ومفروشات إثر ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ مدعومة بقوات الحماية المدنية.

وتم السيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بمخزن بنطاق شارع بصل التجاري بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بـ3سيارات مطافئ لإخماد نيران وتم السيطرة على الموقف.

إخماد حريق دون وقوع إصابات



وأفاد شهود عيان أن الحريق تسبب في احتراق المخزن وتلف محتوياته دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.