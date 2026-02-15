قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المالية: سيتم صرف 330 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة خلال الفترة القادمة
هل هاتفك منهم.. سامسونج بدأت تفعيل نظام التشغيل One UI 9 لهذه الأجهزة
رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة
الأهلي يقدم التهنئة للكابتن جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ
مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اخماد حريق بمخزن سلع ومفروشات بشارع بصل في المحلة بالغربية .. صور

إخماد نيران حريق مخزن المحلة
إخماد نيران حريق مخزن المحلة
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل بمخزن سلع ومفروشات إثر ماس كهربائي مفاجئ وتم الدفع بـ3 سيارات مطافئ مدعومة بقوات الحماية المدنية.

 وتم السيطرة عليه قبل امتداده للمنازل المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحادث 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق بمخزن بنطاق شارع بصل التجاري بنطاق دائرة القسم.

تحرك أمني عاجل 

 انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بـ3سيارات مطافئ لإخماد نيران وتم السيطرة على الموقف.

إخماد حريق دون وقوع إصابات 


وأفاد شهود عيان أن الحريق تسبب في احتراق المخزن وتلف محتوياته دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

