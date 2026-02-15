قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يقدم التهنئة للكابتن جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
22 مليار جنيه لمواجهة الأورام.. «الصحة» تكشف أرقام العلاج بالتأمين وعلى نفقة الدولة أمام الشيوخ
مجلس الأهلي يقدم التهنئة لجوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
ارتفاع ملحوظ في سعر جرام الذهب بمصر
400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026
مدبولي: توجيه من الرئيس السيسي بزيادة مرتقبة وغير عادية للمرتبات والأجور
توزيع بطاريات دواجن ومشروعات تربية النعام لدعم الأمن الغذائي بالفرافرة
اغتيال “أبو إبراهيم” القيادي بـ سرايا القدس في غارة إسرائيلية جنوبي غزة
الثلاثاء.. مصر تستضيف مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
القبض على تاجري مخدرات بمدينة بدر
مدبولي يزف بشرى سارة: تعهدنا بعدم وجود زيادة في الأسعار خلال هذا العام
محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لحي الهرم ومنشأة القناطر ويُحدّث مخطط كفر الجبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

إحالة 6 متهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها إلى محكمة الجنايات| القصة الكاملة

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق المختصة بالقليوبية إحالة 6 متهمين في واقعة إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية ببنها إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد الانتهاء من سماع جميع الأطراف فى القضية.


وشهدت قرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية مشهدًا مؤثرًا، حيث تجمع عدد كبير من الأهالي لاستقبال الشاب إسلام، ضحية واقعة “بدلة الرقص”، وذلك عقب خروجه من سراي النيابة.

وأعرب الأهالي عن دعمهم الكامل للشاب، مرددين هتافات تؤكد تضامنهم معه ورفضهم لما تعرض له من اعتداء وإهانة، فيما سادت أجواء من التعاطف والتأييد داخل القرية.

إخلاء سبيل المجني عليه 

كانت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية قررت في وقت سابق إخلاء سبيل إسلام، مع استمرار التحقيقات مع باقي المتهمين في الواقعة التي أثارت حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقاطع فيديو وثقت واقعة التعدي عليه وإجباره على ارتداء ملابس نسائية.

وقررت جهات التحقيق بمدينة بنها صرف عمدة قرية ميت عاصم من سراي النيابة، وذلك عقب الاستماع إلى أقواله في واقعة صفع الشاب إسلام، دون توجيه أي اتهام له.

وأصدرت جهات التحقيق بمدينة بنها قرارًا عاجلًا باستدعاء عمدة قرية ميت عاصم، لسماع أقواله في واقعة صفع الشاب إسلام، المجني عليه، وذلك في إطار استكمال التحقيقات الجارية لكشف ملابسات الواقعة بالكامل.

واصطحبت جهات التحقيق الشاب إسلام، المجني عليه في واقعة التعدي بقرية ميت عاصم التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، رفقة عدد من المتهمين الأساسيين في القضية، إلى مسرح الواقعة، وذلك لإجراء معاينة تصويرية وتمثيل كيفية حدوث الاعتداء.

وجاءت خطوة تمثيل الواقعة في إطار استكمال التحقيقات، للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أدوار كل متهم على حدة، ومطابقة أقوالهم مع أقوال المجني عليه وشهود العيان، إلى جانب مراجعة ما تم تداوله من مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق الأجهزة الأمنية محكمة الجنايات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

الأهلي

قناة مجانية وحيدة تنقل مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

عاهل الأردن

عاهل الأردن يتوجه إلى لندن لبحث تطورات الإقليم وتعزيز الشراكة مع بريطانيا

علم أستراليا

أستراليا: استثمار 2.8 مليار دولار لبناء منشأة غواصات تعمل بالطاقة النووية

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي عدداً من القادة والمسئولين على هامش قمة الاتحاد الأفريقي

بالصور

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد