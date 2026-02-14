قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
الاحتلال يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة
حوادث

عرض الشاب إسلام ضحية واقعة ارتداء ملابس نسائية بالقليوبية على الطب الشرعي

ضحية القليوبية وأصدقائه
ضحية القليوبية وأصدقائه
إبراهيم الهواري

قررت جهات التحقيق  في بنها بمحافظة القليوبية عرض الشاب إسلام، بواقعة إجباره على ارتداء ملابس نسائية في القليوبية على الطب الشرعي لبيان ما به من إصابات.


وفي وقت سابق، قررت جهات التحقيق المختصة إخلاء سبيل الشاب إسلام، من سرايا النيابة.

ملابسات الواقعة 

وتواصل الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الواقعة، للوقوف على حقيقة الاتهامات المتداولة وسماع أقوال جميع الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع فيس بوك أظهر إجبار مجموعة من الأشخاص لشاب على ارتداء ملابس نسائية ووقوفه أعلى كرسي في مشهد أثار استياء وغضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، قبل التعدي عليه بالضرب والسخرية منه أمام الأهالي.
وعقب رصد الفيديو، كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات الواقعة، وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم

القليوبية محافظة القليوبية بنها قرية ميت عاصم جهات التحقيق

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
