«الصحة» 67 مليون زيارة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 67 مليوناً و35 ألف زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية، منذ إطلاقها في يوليو 2019 وحتى الآن، حيث توزعت الزيارات إلى نحو 23.2 مليون زيارة أولية، و30.3 مليون زيارة دورية، و13.4 مليون زيارة عارضة.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن الكشف المبكر عن أورام الثدي يقلل العبء على المريضة والدولة، مشيراً إلى توفير العلاج مجاناً وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

وأوضح «عبدالغفار» أن 890 ألف سيدة خضعن لفحوصات متقدمة، من خلال 3663 وحدة صحية و102 مستشفى على مستوى الجمهورية، مع إمكانية الاستفسار عبر الخط الساخن 15335.

المبادرة تستهدف السيدات من سن 18 عاماً فأكثر

وتستهدف المبادرة السيدات من سن 18 عاماً فأكثر، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكري، الضغط، السمنة)، إلى جانب التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. كما تُقدم خدمات علاج سرطان الثدي مجاناً في 14 مركزاً تابعاً للوزارة و14 مركزاً جامعياً.

من جانبه، كشف الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي للمبادرة عن اكتشاف 36,964 حالة سرطان ثدي، وإجراء 494 ألف أشعة ماموجرام، وسحب 56,793 عينة للتحليل، مع تقديم العلاج المجاني للحالات المؤكدة. وشملت الجهود تدريب أكثر من 30 ألف من الفرق الطبية، وتلقي 31,801 استفسار عبر الخط الساخن.

وتستمر المبادرة في دعوة السيدات للاطمئنان الدوري على صحتهن من خلال الخدمات المجانية المتاحة على مستوى الجمهورية.