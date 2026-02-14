قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
موعد مباراة الاهلي والجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سعر الذهب مساء اليوم 14-2-2026..صعود جديد 100جنيه
الأرصاد تحذر من أتربة عالقة واضطراب الملاحة.. وارتفاع ملحوظ في الحرارة غداً الأحد
الحبس 7 سنوات عقوبة قيادة سيارة والتسبب في إصابة شخص أو أكثر بعجز كلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان

هاني حسين

بعد موجة من التقلبات الجوية وارتفاع قيم درجات الحرارة. يترقب المواطن المصري تفاصيل درجة الحرارة في شهر رمضان، ويتابع بيانات هيئة الأرصاد بصفة مستمرة.

انحسار العاصفة الترابية 

أكددت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه بالأمس شهدنا  أجواء غير مستقرة في الأحوال الجوية، خاصة بعد وجود  عاصفة ترابية  ونشاط قوي للرياح ورؤية افقية تكانت غير واضحة على معظم محافظات الجمهورية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية  عبر “القناة الأولى المصرية”، أن اليوم قل تأثير العاصفة الترابية بشكل كبير، خاصة مع قلة نشاط الرياح مقارنة بالأمس، مؤكدة أن سرعات الرياح أقل من 30 كم في الساعة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، الأحوال الجوية اليوم مستقرة ، مؤكدة أن ارتفاع درجة الحراة مستمر معنا، خاصة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال  فترة النهار تصل ما بين 25 و 26 درجة مئوية وهو اعلى من المعدل الطبيعي في مثل هذا الوقت من العام.

 

تفاصل حالة الطقس اول شهر رمضان 

وأشارت منار غانم إلى أن هناك اضطراب حركة الملاحة الجية في البحرين المتوسط والأحمر وارتفاع الأمواج سيصل ما ين 2 إلى 3 متر، مؤكدة أنه مع بدايات شهر رمضان ستكون درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية ما بين 20 إلى 21 درجة مئوية.

حالة الطقس غدا 

توقعت هيئة الأرصاد الجوية حدوث ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء غداً الأحد. حيث يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، ليتحول إلى حار نهاراً على معظم المناطق، ثم يعاود الانخفاض ليصبح مائلاً للبرودة ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة


وفقاً للبيان، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تصل إلى 29 درجة مئوية وصغرى 17 درجة. وفي السواحل الشمالية، تبلغ العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة. أما جنوب البلاد، فيشهد الحرارة الأعلى، حيث تصل العظمى في جنوب الصعيد إلى 32 درجة مئوية، بينما تسجل في شمال الصعيد 30 درجة عظمى.

نشاط للرياح 


حذرت الهيئة من عدة ظواهر جوية تشمل نشاط الرياح، ورصد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية، وصحراء مطروح، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما تتواجد أتربة عالقة على مناطق من شمال البلاد وصولاً إلى شمال الصعيد، ووسط سيناء، والمناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى، وتظهر سحب منخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

