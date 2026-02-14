قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة
صنداونز يحسم بطاقة العبور ويسقط مولودية الجزائر بثنائية في ختام مجموعات أبطال أفريقيا
سعر الدولار مساء اليوم 14-2-2026.. استقرار مستمر
بالقوة الضاربة.. تشكيل الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
الهلال يحسم التأهل والصدارة بالفوز على سانت إيلوا لوبوبو في دوري أبطال أفريقيا
مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل
مواعيد الصلاة في رمضان 2026 وإمساكية الإفطار والسحور
انقسامات حادة .. المفوضية الأوروبية: إنفاق أوروبا الدفاعي ارتفع 80% خلال 2025
بعد العاصفة الترابية والأجواء الحارة.. اعرف درجة الحرارة أول يوم رمضان
لجنة التجمع في الشرقية تتحدي رئيس الحزب : قراراتك والعدم سواء.. مستند
17 فبراير قرعة ربع نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية الأفريقية
مدرب باريس سان جيرمان: ثلاثية رين هزت ثقتنا
فن وثقافة

نهال عنبر تكشف لـ صدي البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل يوميات عائلة مصرية جدا | فيديو

الفنانة نهال عنبر مع أوركيد سامي
الفنانة نهال عنبر مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشفت الفنانة نهال عنبر عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل «يوميات عائلة مصرية جدًا»، مؤكدة أنها تجسد دور أم داخل أسرة مصرية تعكس الواقع بكل ما يحمله من تحديات وقيم إنسانية أصيلة، مشيرة إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت على مدار الحلقات.

وأعربت نهال عنبر، خلال لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل، موضحة أن أكثر ما جذبها للعمل هو تركيزه على القيم والمبادئ التي يحتاجها المجتمع في الوقت الحالي، خاصة في ظل التغيرات الاجتماعية المتسارعة.

وتدور أحداث مسلسل «عائلة مصرية جدًا» في إطار اجتماعي إنساني، حيث يناقش مجموعة من القضايا التي تمس الأسرة المصرية، من بينها حق الجار، والرشوة، وتفكك الأسرة، والطلاق، إلى جانب تسليط الضوء على منظومة القيم الأخلاقية داخل المجتمع، من خلال معالجة درامية واقعية تقدم رسائل هادفة تسعى لتعزيز الترابط الأسري والحفاظ على الهوية المجتمعية.

ويضم العمل نخبة من نجوم الدراما المصرية، على رأسهم ياسر علي ماهر، إلى جانب نهال عنبر، مروة عبد المنعم، محمود فارس، خالد محروس، نرمين موسى، سعيد صديق، محمد الغمري، رزق رمضان، أحمد السباعي، مجدي البنداري، قدري أبو الهول، عماد ياسر علي ماهر، ياسمين محمد، نور المصري، عيد أبو الحمد وآخرين.

المسلسل من فكرة وقصة وليد عطالله، وسيناريو وحوار ورشة علاء سعيد، ومنتج فني شريف عسران، وتحت إشراف فني عام لكل من الدكتورة عبير القاضي والمخرج محمد جمال الحديني والأستاذ مدحت يونس، فيما تعود الفكرة العامة للعمل إلى الدكتور أحمد المسلماني وأمين عام الهيئة الأستاذ مجدي لاشين، ومن إخراج وداد تيسير عبود ومحمد جمال الحديني.

https://youtube.com/shorts/PpYkgd52tOE?si=DItV8Q5ua0KCFIly

نهال عنبر اخبار الفن نجوم الفن

