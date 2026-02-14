إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة

شهد طريق الإسكندرية - القاهرة الزراعي بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، حادث تصادم بين 3 سيارات، من بينها سيارة نقل أموال تابعة لشركة خاصة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وسقوط سيارتين في المجرى المائي لترعة الخندق وتم تحرير المحضر اللازم.



‎وتلقى اللواء محمد عمارة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة بلاغا بحادث تصادم أمام قرية زبيدة، وبالانتقال والفحص، تبيّن أنه خلال دوران السيارة الأولى ميكروباص من إحدى الفتحات المستحدثة، اصطدمت بها السيارة الثانية، ثم توالى الاصطدام بالسيارة الثالثة -نقل أموال- القادمة من طنطا باتجاه فرع بنك مصر بإيتاي البارود، وأدى التصادم إلى سقوط السيارتين الثانية والثالثة في الترعة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الحادث، ونجحت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن البحيرة بالتعاون مع الحماية المدنية في انتشال السيارتين، فيما نقلت سيارات الإسعاف 10 مصابين إلى مستشفى إيتاي البارود العام لتلقي العلاج، وتم تحرير المحضر اللازم وجارٍ العرض على الجهات المختصة.

‎وفي سياق متصل، فرضت القوات كردونا أمنيا حول سيارة نقل الأموال التي كانت تحمل مبلغ 13 مليون جنيه، وقد حضرت لجنة مكلفة من شركة من نقل الأموال ضمت مدير فرع الشركة، حيث جرى حصر الأموال بدقة والتأكد من سلامتها كاملة، وجارٍ تسليمها للشركة تحت إشرافالجهات المختصة بمركز شرطة إيتاي البارود.



‎وتمت إزالة آثار الحادث وإعادة تسيير حركة المرور بشكل طبيعي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.