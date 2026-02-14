إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص داخل ترعة بالبحيرة

أصيب 12 شخصًا بإصابات متفرقة، اليوم، في حادث تصادم بين سيارتين انقلبت أحدهما في مياه ترعة بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، أمام نزلة الكوبري بقرية زبيدة بنطاق ذات المركز، مما أدى إلى انقلاب سيارة ميكروباص في مياه الترعة، ونتج عنها إصابة 12 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإسعاف، وتم انتشال السيارة من المجرى المائي، ورفع آثار الحادث.

أسفر الحادث عن إصابة إبراهيم عبد الحميد إبراهيم نصير، 28 عاما، جروح متفرقة بالوجه والرأس واشتباه كسر بالذراع الأيمن، إسماعيل إبراهيم بديع، 34 عاما، سحجات وكدمات وجروح متفرقة بالوجه والرأس، أشرف عبد الرؤوف حسن، 36 عاما، كسر مضاعف بالفخذ الأيسر والحوض، محمد مصطفى محمد صادق، 26 عاما، كسر بالعمود الفقري وكدمات متفرقة بالجسم، مجدي عطية حسن، 40 عاما، كسر بالساعد الأيمن وكسر بالضلوع، يحيى محمود المرسي، 58 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وفاطمة محمد بسيوني، 67 عاما، اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات متفرقة بالجسم، دعاء مرزوق الدمشيطي، 44 عاما، سحجات متفرقة بالجسم، محمد غازي السيد، 24 عاما، سحجات متفرقه بالجسم، عبد العزيز عزت محمود، 44 عاما، سحجات متفرقة بالجسم، محمد عبد المجيد محمود، 44 عاما، كدمه بالجبهة، سامي سمير حنا، 34 عاما، سحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.