محافظات

قتيـ ــل في حمام المستشفى.. القصة الكاملة للعثور على جثة ممرض داخل حمام معهد دمنهور التعليمي بالبحيرة

العثور على جثة بالبحيرة
العثور على جثة بالبحيرة
ساندي رضا

سادت حالة من الحزن بمستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة ، عقب العثور على جثة ممرض في العقد الثالث من العمر داخل دورة مياه ملحقة بقسم العناية المركزة بالدور الخامس، في واقعة غامضة تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور مركز شرطة دمنهور إخطارًا بالعثور على جثمان أحد أفراد الطاقم التمريضي داخل دورة مياه العناية المركزة، وعلى الفور تم إخطار مديرية أمن البحيرة، التي دفعت بقياداتها الأمنية إلى موقع البلاغ لإجراء المعاينة والفحص.

لحظات اكتشاف الواقعة

وتعود تفاصيل الحادث إلى الساعات الأولى فى الصباح، حين لاحظ زملاء الممرض تغيبه المفاجئ عن عمله منذ نحو الساعة الثالثة صباحًا، ما أثار القلق خاصة مع طبيعة العمل داخل قسم العناية المركزة الذي يتطلب تواجدًا دائمًا.

وبعد البحث عنه داخل أرجاء القسم بالدور الخامس، تبين أن أحد أبواب دورات المياه مغلق من الداخل منذ فترة طويلة. حاول العاملون طرق الباب دون استجابة، قبل أن يتم فتحه ليُعثر على الشاب جثة هامدة في مشهد أصاب الجميع بالصدمة.

تحرك أمني وتحقيقات مكثفة

انتقلت على الفور القيادات الأمنية وإدارة المستشفى إلى مكان الواقعة، و تم نقل الجثمان إلى غرفة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر جهات التحقيق أعمالها لكشف ملابسات الحادث، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، مع الاستماع إلى أقوال زملائه وفحص كاميرات المراقبة داخل المستشفى.

البحيرة العثور على جثة مستشفى دمنهور التعليمى مدينة دمنهور جثة ممرض داخل الحمام

