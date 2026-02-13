إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل

قال ضياء الدين حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الصين تعمل على إحياء طريق الحرير القديم، وتغيير شكل حركة التجارة والملاحة في العالم، فهو طريق اقتصادي ويهم الجميع.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن طريق الحرير القطبي عزز مخاوف الولايات المتحدة، ولذلك توجهت الولايات المتحدة إلى جرينلاند، متابعا: المنافسة بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا متواجدة دائما.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعزز المخاوف الأوروبية حول استخدام طريق الحرير في أغراض عسكرية، لكونها منطقة مهمة، كما أن القطب الشمالي به ثروات كبيرة من النفط والغاز.

وأكد على أن الصين تجمعها بروسيا شراكة استراتيجية اقتصادية وفكر متفق، وهذا يعد منفذا صينيا روسيا مشتركا للقطب الشمالي.