القبض على شخص يبيع مشروبات كحولية مغشوشة بالدقهلية
بعد تولي حقيبة وزارة الرياضة.. أرض الزمالك و 3 مطبات تواجه جوهر نبيل
في 6 ساعات.. روسيا تعلن إسقاط 14 طائرة مسيرة أوكرانية
العالم يترقب حلقة النار.. كسوف شمسي الثلاثاء وتحذير صارم للناس
فتيات أجانب.. سقوط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب في المعادي
موعد شهر رمضان وبداية الصيام في 3 دول
مصطفى خاطر يكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيته بمسلسل الكينج | خاص
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل
بمناسبة شهر رمضان.. زيارتان استثنائيتان لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
الكرملين: موسكو لم تحدد موقفها من مجلس السلام
مصر والسودان نحو شراكة مائية وفنية.. "مذكرة تفاهم" مرتقبة لتحديث البنية التحتية والتحول الرقمي
تعديلات جذرية فى تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري الأبطال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إحياء طريق الحرير القديم تغيير لشكل حركة التجارة والملاحة عالميا..تفاصيل

قال ضياء الدين حلمي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الصين تعمل على إحياء طريق الحرير القديم، وتغيير شكل حركة التجارة والملاحة في العالم، فهو طريق اقتصادي ويهم الجميع.

وأضاف خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن طريق الحرير القطبي عزز مخاوف الولايات المتحدة، ولذلك توجهت الولايات المتحدة إلى جرينلاند، متابعا: المنافسة بين الصين والولايات المتحدة وأوروبا متواجدة دائما.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة تعزز المخاوف الأوروبية حول استخدام طريق الحرير في أغراض عسكرية، لكونها منطقة مهمة، كما أن القطب الشمالي به ثروات كبيرة من النفط والغاز.

وأكد على أن الصين تجمعها بروسيا شراكة استراتيجية اقتصادية وفكر متفق، وهذا يعد منفذا صينيا روسيا مشتركا للقطب الشمالي.

