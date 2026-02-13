عالم بالأوقاف: الله شرف الأمة إكراما للنبي وخصها بـ5 كرامات فى رمضان

قال الشيخ أحمد أيمن سالم، من علماء وزارة الأوقاف، خلال خطبة الجمعة اليوم، من رحاب مسجد قباء بقرية أم خنان مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، إن الله سبحانه وتعالى خص الأمة المحمدية بفيض من الكرامات وشرفها تشريفا كبيرا إكراما للنبي صلى الله عليه سلم.

ونوه أن الله جعل فضائل في شهر رمضان تتنزل بها الرحمات فتنزل على القلوب الظمأى، وأفاض على الأمة المحمدية الخير الكثير وما هذا إلا دليل على أن أمة رسول الله لها مكانتها.

خمس كرامات أعطيت لأمة النبي فى رمضان

ولفت الى أن النبي قال "أعطيت أمتي في رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي، إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إليهم، ومن نظر إليه الله لم يعذبه أبدا، وإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، والملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة، والله يأمر جنته قائلا لها "تزيني واستعدي لعبادي أوشكوا أن يستريحوا من عناء الدنيا إلى داري وكرامتي"، وإذا كان آخر ليلة من رمضان غفر لهم جميعا.

ولفت الى أن رمضان هو شهر القرآن فقال الله تعالى "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ" والقرآن لا يكتفي أن يكون مع الصيام قرينا ولكن يحوله من امتناع عن الطعام والشراب إلى التزام كامل للجوارح والقلوب والأرواح.

وأكد أن من المفاهيم الخاطئة التي تسللت إلى مجتمعاتنا في شهر رمضان هو الإسراف في الطعام والشراب، وكأن رمضان شهر امتلاء لا شهر تزكية.

وأشار إلى أن المسلم عليه أن يعلم في رمضان أن القليل مع البركة يكفيه وأن ترشيد الاستهلاك في رمضان هو صورة من صور التقوي التي شرع الله من أجلها الصيام.