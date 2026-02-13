آخر جمعة من شعبان.. دعاء لوداع الشهر واستقبال رمضان

دعاء آخر جمعة من شعبان يبحث الكثير عن دعاء لوداع شهر شعبان المعظم واستقبال شهر رمضان المبارك، لذلك نذكر لكم مجموعة من الأدعية التى يمكنكم الاستعانة بها.

دعاء آخر جمعة من شعبان

اللهم في صباح آخر جمعة من شهر شعبان أنر قلوبنا بنور طاعتك، واغسل أرواحنا من كل هم وحزن، وافتح لنا أبواب رزقك ورحمتك، واكتب لنا فرجًا يغيّر أقدارنا للأجمل.

اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، اللهم بلغنا رمضان بلاغ توفيق وقبول، وأعنا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان، واجعلنا فيه من المقبولين المرحومين، واكتب لنا فيه العتق من النيران.



اللهم في آخر جمعة من شعبان اجعل لي من كل ما أهمني وكربني سواء من أمر دنياي وآخرتي فرجًا ومخرجًا، وارزقني من حيث لا أحتسب، وبلغنا رمضان بقلوبٍ نقية ونفوسٍ مطمئنة.



اللهم بحق آخر جمعة في شعبان استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.



اللهٰم يا صاحب الفرج، يا من إلى سمائك ﷺ عرج، يا من شُق البحر لموسىٰ حتى خرج، أخرجنا يا الله من الضيق إلى الفرج. ربي ارفع مقام أحبتى في الدنيا والآخرة وأثلج صدورهم بدخول جنتك وأصلح ذريتهم ونور بصيرتهم ولا تمكن عليهم ظالماً ولآ حاسداً، واجعل حياتهم في راحة وسعادة ومغفرة يا سميع الدعاء.



دعاء استقبال رمضان

اللهم أهله علينا بالخير والسلامة والإسلام وكل عام وانتم بخير. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام.

ودعاء استقبال شهر رمضان كان المسلمون يدعون ويقولون اللهم أظلّ شهر رمضان وحضر فسلّمهُ لي وسلمني فيه وتسلمه مني.

- اللّهُمّ بلّغنا رمضان وأعنّا على صيامه وقيامه على الوجه الّذي يُرضيك عنّا، اللّهُمّ اجعل عملنا كُلّهُ خالصا لوجهك الكريم.

-اللهم إن شوقي لشهرك قد زاد ف ي رب لا تحرمني واحبابي صيامه وقيامة. قبل شهر رمضان افتح خزينة قلبك احذف رتب سامح اغفر تجاوز، واكتب على بابها إلا من أتى الله بقلب سليم. وتمضي بنا الأيام وتتعاقب الأسابيع وتتوالى الشهور، ويقترب منا قدوم شهر الخير والبركة والرحمات اللهم بلغنا رمضان.

-اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه على نومة الغافلين. وهب لي فيه اليسر والعافية إنك على كل شيء قدير وقربني فيه إلى مرضاتك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا رحم الراحمين.

- اللهم بلغنا رمضان وأدخله علينا بالأمن والسلام . اغفر لنا يا منان يا رحيم وتقبل دعائنا يا ذا الجلال والاكرام اللّهُمّ اجمع على الهُدى أمرنا، وأصلح ذات بيننا، وألّف بين قُلُوبنا.

كما يستحب أن نقول أيضًا في دعاء استقبال شهر رمضان اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه أجاب الله لكم الدعاء، وأبعد عنكم البلاء ورفع شأنكم في الأرض والسماء. اللّهُمّ بلّغنا رمضان واجعلنا فيه من عتقائك من النار. اللهم أهله علينا بالخير والسلامة والإسلام وكل عام وانتم بخير. اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام.



دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان

كان النّبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولما معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد» [رواه مسلم].

ومن الدعاء المستجاب في هذا الوقت قولك: الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، الله أكبر ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع البصير. اللهم لا تصدّ عنا وجهك يوم نلقاك، اللهم لا تطردنا من بابك فمن لنا يا ربنا إن طردتنا يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله إقرارًا بربو بيته سبحان الله، خضوعًا لعظمته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

واحرص كذلك على قول:اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضا.

- اللّهم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت، إنّك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، آمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وما أنت به أعلم، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

- لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار".

- سبحانك ونظرت الى عماد الأرضين السفلى فزلزلت أقطارها ونظرت إلى ما في البحور ولججها فتمخض ما فيها فرقا من جلالك وهيبة لك.

- سبحانك لا اله الا أنت أسالك إجابة الدعاء، والشكر في الشدة والرخاء سبحانك اللهم وبحمدك لا اله إلا أنت نظرت الى السموات العلى فأوثقت أطباقها.

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين، الفقر والدّين.

- اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين.

- الاستغفار، قال عزّ وجلّ: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا، مَّا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا».

- اللهم سخر لي رزقي، واعصمني من الحرص والتعب في طلبه، ومن شغل الهم ومن الذل للخلق، اللهم يسر لي رزقًا حلالًا وعجّل لي به يا نعم المجيب.

-اللهمّ يا مسهّل الشّديد، ويا مليّن الحديد، ويا منجز الوعيد، ويا من هو كلّ يومٍ في أمرٍ جديد، أخرجني من حلق الضّيق الى أوسع الطّريق، بك أدفع ما لا أطيق، ولا حول ولا قوّة إلّا بالله العليّ العظيم.

- اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ، وتذِلُّ مَن تشاءُ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

- اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِما أعْطَيْتَ، ولَا مُعْطِيَ لِما مَنَعْتَ، ولَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ.