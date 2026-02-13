قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل
ثورة إدارية في مصر.. دمج وزارات وإلغاء هيئات وإعادة هيكلة الشركات القابضة
متوسط سعر الدولار في مصر يوم الجمعة
حكم الكلام أثناء الوضوء وماهي نواقضه؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-2-2026 والقنوات الناقلة
استجابة لبلاغ المواطنين.. فريق "محميات البحر الأحمر" يتعامل مع حالة نفوق درفيل برأس غارب
الدولار يواصل الهبوط.. تباين أسعار العملات الأجنبية في مصر
بيونج يانج تتوعد سيول برد قاسٍ إذا تكرر اختراق الأجواء بالمسيرات
الدينار يخسر 41 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
الجيش الإسرائيلي يجهز خططا جديدة لمواجهة إيران.. وسط حالة تأهب قصوى
واشنطن تتكتم على تفاصيل مكالمة دولية تربط كوشنر بمفاوضات إيران
هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

ندى سويفى

لم تكن الضحكات التي سبقت “الهزار الثقيل” سوى مقدمة لمشهدٍ مؤلم داخل أحد شوارع إمبابة بمحافظة الجيزة، حين تحوّلت لحظة طيش بين مراهقين إلى نارٍ التهمت جسد طالب لم يتجاوز السادسة عشرة، وغيّرت حياة أسرته في ثوانٍ.

أُصيب طالب يبلغ من العمر 16 عامًا بحروق بالغة في منطقة البطن، بعد قيام ثلاثة من أصدقائه بسكب مادة البنزين عليه وإشعال النار فيه بدافع اللهو، بدائرة منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة.


وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أسرة المجني عليه يفيد بإصابته بحروق متفرقة في منطقة البطن، جرى على إثرها نقله إلى المستشفى وحجزه لتلقي العلاج اللازم، وفقًا لتقرير طبي مبدئي.


وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة حدثت أثناء لهو المجني عليه مع ثلاثة من أصدقائه، تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، حيث أمسك اثنان منهم بيديه على سبيل المزاح، بينما قام الثالث بسكب مادة البنزين على بطنه وإشعال النار فيه، ما تسبب في إصابته بالحروق الموصوفة بالتقرير الطبي.


وجرى ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم أقرّوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم لم يقصدوا إيذاء زميلهم وأن ما حدث كان “مزاحًا” خرج عن السيطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

