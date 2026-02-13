هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

لم تكن الضحكات التي سبقت “الهزار الثقيل” سوى مقدمة لمشهدٍ مؤلم داخل أحد شوارع إمبابة بمحافظة الجيزة، حين تحوّلت لحظة طيش بين مراهقين إلى نارٍ التهمت جسد طالب لم يتجاوز السادسة عشرة، وغيّرت حياة أسرته في ثوانٍ.

أُصيب طالب يبلغ من العمر 16 عامًا بحروق بالغة في منطقة البطن، بعد قيام ثلاثة من أصدقائه بسكب مادة البنزين عليه وإشعال النار فيه بدافع اللهو، بدائرة منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، وتم ضبط المتهمين وتحرير محضر بالواقعة.



وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أسرة المجني عليه يفيد بإصابته بحروق متفرقة في منطقة البطن، جرى على إثرها نقله إلى المستشفى وحجزه لتلقي العلاج اللازم، وفقًا لتقرير طبي مبدئي.



وكشفت التحريات الأولية أن الواقعة حدثت أثناء لهو المجني عليه مع ثلاثة من أصدقائه، تتراوح أعمارهم بين 16 و17 عامًا، حيث أمسك اثنان منهم بيديه على سبيل المزاح، بينما قام الثالث بسكب مادة البنزين على بطنه وإشعال النار فيه، ما تسبب في إصابته بالحروق الموصوفة بالتقرير الطبي.



وجرى ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم أقرّوا بارتكاب الواقعة، مؤكدين أنهم لم يقصدوا إيذاء زميلهم وأن ما حدث كان “مزاحًا” خرج عن السيطرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.