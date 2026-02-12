لا شبهة جنائية .. حفظ التحقيقات في مصرع 9 أشخاص بانهيار عقار إمبابة

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، حفظ التحقيقات في انهيار عقار إمبابة الذي راح ضحيته 9 أشخاص بينهم سيدة وأبناءها الأربعة وأخرى ووالدها العجوز.

وانتهى المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية من التحقيقات بعد استدعاء عدد من مسؤولي محافظة الجيزة وحي إمبابة للتأكد من عدم وجود إهمال أو تقصير، وانتهت اللجان المشكلة من النيابة من هيئة المنشآت الأيلة للسقوط بمحافظة الجيزة ولجنة أخرى من حي إمبابة لفحص عقار إمبابة المنهار؛ لتحديد أسباب الانهيار ومدى الخطورة على العقارات المجاورة خاصة بعد انهيار جزئي لعقارين أنه لا توجد شبهة جنائية في انهيار العقار رقم 37 أو العقارين المجاورين ولم تصدر لأي منهم قرارات إزالة أو ترميم أو تنكيس.

وعقب إرفاق كافة تقارير اللجان الفنية وسماع أقوال كافة المتضررين وورود تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة قررت النيابة حفظ التحقيقات لعدم وجود شبهة جنائية.

كان انهار عقار في منطقة إمبابة في 24 ديسمبر الماضي وانتقل فريق كامل من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، ترأسه المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة، وضم كل من أبو الفضل الضبع وأمين اللبان وزياد أشرف وعبد الله فرغل، وكلاء نيابة حوادث شمال الجيزة، لإجراء المعاينة والاستماع لأقوال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

وأسفرت المعاينة عن انهيار كامل للعقار رقم 37، إضافة إلى انهيارين جزئيين في العقارين رقمي 33 و35، حيث ظهرت بهما تصدعات وشروخ نتيجة انهيار العقار المنكوب، مع حدوث انهيار جزئي فيهما.

وكشفت التحقيقات أن العقار رقم 37 مكون من أرضي وأربعة طوابق، ويقطن به 5 أسر، بينما العقاران 33 و35 غير مأهولين بالسكان، كما تبين أن العقار المنكوب لم يصدر له أي قرارات إزالة أو ترميم من محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الجيزة بلاغًا بانهيار العقار، وأمر اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة انتقال رجال الأمن مدعومين بقوات الإنقاذ البري إلى مكان البلاغ، مع الدفع برجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين انهيار العقار المكون من 5 طوابق بمنطقة الكيت كات بإمبابة، وانتقلت قوات الإنقاذ البري لعمليات رفع الأنقاض والبحث عن أي ضحايا أو مصابين من سكان العقار، وانتهت عمليات البحث بانتشال جثامين 9 ضحايا بخلاف المصابين.