كلاب بوليسية للبحث عن 8 مفقودين أسفل أنقاض عقار إمبابة

تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم، البحث عن ضحايا عقار إمبابة المنهار لانتشال الضحايا من سكانه أسفل الأنقاض، واستعان رجال الإنقاذ البري بكلاب بوليسية للبحث عن 8 مفقودين أسفل الأنقاض، حيث تستمر أعمال البحث عنهم منذ أمس.

وكشفت 6 ساعات من معاينة نيابة شمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية لمسرح عقار إمبابة المنهار عن تفاصيل الحادث وملابساته كاملة والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 7 والبحث عن 8 مفقودين.

وانتقل فريق كامل من نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية ترأسه المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة وضم كل من ابو الفضل الضبع وأمين اللبان وزياد أشرف وعبد الله فرغل وكلاء نيابة حوادث شمال الجيزة لإجراء المعاينة والاستماع لأقوال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

وأسفرت المعاينة عن انهيار العقار رقم 37 انهيارا كليا إضافة إلى انهيارين جزئيين في العقارين رقمي 33 و 35 حيث أصيبا بتصدعات وشروخ نتيجة انهيار العقار المنكوب وحدث بهما انهيارا جزئيا.

وكشفت التحقيقات أن العقار رقم 37 مكون من أرضي و 4 طوابق كان يقطن به 5 أسر بينما كان العقارين 33 و 35 غير مأهولين بالسكان، وتبين أن العقار المنكوب لم يكن صادر له أية قرارات إزالة أو ترميم من محافظة الجيزة.

وصرحت النيابة العامة بشمال الجيزة الكلية بإشراف المستشار شريف فتحي المحامي العام الأول بدفن جثماني ضحيتين من ضحايا انهيار عقار إمبابة بعد انتشال جثمانيهما من أسفل الأنقاض.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية أن الحادث أسفر حتى الآن عن استخراج جثتي متوفيين لرجل عمره 55 عاما وصبي عمره 17 عاما إضافة إلى 7 مصابين بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسد، تم توقيع الكشف الطبي الظاهري على جثماني المتوفيين وإجراء مناظرة لهما لإثبات الإصابات وصرحت النيابة بدفنهما.

وأضافت التحقيقات أن مازال مفقود حتى الآن حوالي 8 أشخاص تعكف فرق الإنقاذ على الوصول إلى أماكنهم أسفل الأنقاض حيث تستمر أعمال البحث منذ أمس الثلاثاء حتى اليوم الأربعاء.