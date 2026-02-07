يعرض على الرئيس يوميا.. وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع “آمن”، مؤكدا أن تقرير الاحتياطي يُعرض بشكل يومي على الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر قناة “إم بي سي مصر”، أن الرئيس السيسي أخذ قرارا في 2014 بزيادة السعة التخزينية للصوامع؛ من أجل تقليل الهدر.

وأوضح وزير التموين، أن السعة التخزينية للصوامع وصلت إلى 3.4 مليون طن، وهو تحرك استراتيجي من قبل الرئيس السيسي.

وزير التموين: جهاز مستقبل مصر جهاز وطني تملكه الدولة

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن جهاز مستقبل مصر جزء من منظومة الأمن الغذائي التي تتكون من وزارة الزراعة وجهاز مستقبل مصر ووزارة التموين، وهي الجهات المسؤولة عن الأمن الغذائي في مصر.

وأضاف أن سلسلة إمدادات القمح والتوزيع داخل الجمهورية، هي 36 ألف مخبز، و260 مليون رغيف يوميا؛ وهو حجم كبير تقوم به هيئة السلع التموينية.

وأشار إلى أن مصر تستهلك ما يقرب من 20 مليون طن قمح، الجزء التمويني من 9 إلى 10 ملايين طن، وتستورد مصر كل الاحتياجات إلى جانب 4 أو 5 ملايين طن إنتاج محلي.

وأكد أن جهاز مستقبل مصر هو جهاز وطني تملكه الدولة، استطاع خلال التوقيتات المختلفة أن يحصل على أسعار مميزة للقمح من خلال الحصول على القمح في الأوقات التي تريد فيها مصر القمح.