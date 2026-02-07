عمرو أديب: المواطن المصري غير مستعد للتبرع بأعضائه

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المواطن المصري غير مستعد للتبرع بأعضائه على أمر الواقع، موضحًا أنه حتى وإن كان هناك تحمس للفكرة لكن الأمر يختلف تمامًا عند التنفيذ.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن الواقع يفيد بأن الشعب المصري لا يهضم فكرة التبرع بالأعضاء، متابعًا: «كلم حد قوله اديني كلية أمك أو قرنية أبوك يقولك نعم.. باستثناء قلة أقل من القليل.. ليس لدينا هذا الحماس».

وأشار إلى أنه إذا كان هناك استعداد جاد وحقيقي لهذا الأمر فليُدوَّن بشكل واضح في بطاقة الرقم القومي بأن الشخص موافق على التبرع بأعضائه ليكون الأمر مسجلا بعد الوفاة.

وتابع أديب: «إحنا تجاوزنا خلاص فكرة الحلال والحرام لكن نِِفس المصري لا تطاوعه لاتخاذ هذه الخطوة»، لافتًا إلى أن عملية نقل الأعضاء في مصر ستظل محلك سر وسيظل كل محتاج لعضو يبحث عنه.

وجاء حديث أديب في إطار إشارته إلى مقترح تقدمت به النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، موجهًا إلى وزير الصحة والسكان بشأن تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بها بعد الوفاة.

ومنذ الإعلان عن مقترح النائبة البرلمانية أثيرت حال واسعة من الجدل بشأن هذا الأمر بين مؤيد ومعارض بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.