رئيس الوزراء المجري يُحذّر: «كييف» عدو المجر بسبب إمدادات الطاقة

اعتبر رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن أوكرانيا تمثل تهديدًا لمصالح المجر.

قال أوربان: «تنتهك أوكرانيا مصالحنا الأساسية بمطالبتها المستمرة واستفزازها لبروكسل بقطع إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة عن المجر».

وتابع: «من يفعل ذلك ليس خصمًا لنا، بل عدو للمجر».

جاء ذلك خلال فعالية انتخابية بثتها القناة التلفزيونية.