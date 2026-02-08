«لن ننساكم».. الزمالك يُحيي الذكرى الـ 11 لجماهيره في «الدفاع الجوي»

أحيت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك ذكرى شهداء النادي والكرة المصرية من المشجعين في حادث ملعب الدفاع الجوي من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشرت صفحة النادي، لافتة لجماهير النادي مكتوب عليها "الذِكرى الحادية عشرة، في الجنة يا عشرين".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال، لمواجه نظيره زيسكو الزامبي، غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي غدا الأحد في الثالثة عصرًا على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل مباراة الزمالك وزيسكو الزامبي عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.