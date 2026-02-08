إعلامية: «توروب» بيعمل حاجات غريبة .. والأهلي اتعادل بخبراته

قالت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، إن المدرب توروب يقدم أفكارًا غير متوقعة داخل الملعب، وهو ما يثير علامات استفهام حول أدائه الفني.

وأشارت إلى أن النادي الأهلي نجح في الخروج بنتيجة التعادل أمام شبيبة القبائل في إطار دور مجموعات أبطال إفريقيا، اعتمادًا على خبرات لاعبيه فقط، وليس بسبب التفوق الفني أو التكتيكي.

وأكدت سهام صالح أن خبرات الأهلي كانت العامل الحاسم في تفادي الخسارة، معربة عن قلقها من استمرار النهج الحالي للمدرب، ومشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب حذرًا شديدًا، متمنية أن تمر الفترة القادمة على الأهلي دون أزمات أو تراجع في النتائج.