دوري أبطال أفريقيا| توروب يعقد محاضرة للاعبي الأهلي استعدادًا لمباراة شبيبة القبائل

عقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية مهمة للاعبين في فندق الإقامة، وذلك قبل التوجه إلى استاد حسين آيت أحمد، لخوض مواجهة شبيبة القبائل الجزائري.

وقام المدير الفني بمراجعة خطة اللعب والتكليفات الخاصة بكل لاعب؛ لتنفيذها خلال اللقاء، بالإضافة إلى شرح نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، وطالب اللاعبين بالتركيز التام خلال أحداث اللقاء.

وخاض لاعبو الفريق مرانًا بدنيًّا خفيفًا من أجل تجهيزهم بشكل جيد، وكذلك الاطمئنان على جاهزية كل اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا.

ويخوض الأهلي مواجهة مهمة أمام شبيبة القبائل في الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، على استاد حسين آيت أحمد.