قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قلب ولدي عليا حجر.. مسنة الشرقية ابنتها ضربتها بالمقشة وتتوسل للإفراج عنها
صفقة تسليح ضخمة لتايوان تثير توترا جديدا بين واشنطن وبكين
خبير إيراني: طهران ترفض التفاوض مع واشنطن تحت التهديد وفرض العقوبات
مرتضي منصور يكشف عن اسم وموعد برنامجه الجديد على السوشيال ميديا
اعتبارا من الاثنين| الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
تفاصيل إنشاء 3 محطات للأرصاد الجوية لإمداد مزارعي الوادي الجديد ببيانات لحظية
برلماني يعلن تأييده لمقترح تقنين التبرع بالجلد بعد الوفاة: خطوة إنسانية تنقذ مصابي الحروق
مفاجأة بشأن سحب استضافة كأس العالم 2026 من أمريكا.. هل يحدث؟
برشلونة يضيف الثاني في شباك ريال مايوركا بأقدام لامين يامال
تعاون ثلاثي مع تركيا ولبنان .. ألمانيا تطرح تمويلا لإعادة اللاجئين السوريين لوطنهم
القبض على عاملين تبادلا الضرب والاتهامات في مشاجرة بسوهاج
"المدلسين قالوا اختفى".. مراد مكرم يهاجم منتقدي عبدالله السعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
آية التيحي

ظهر مصطلح صيام البشرة (Skin Fasting) كأحد أحدث ترندات العناية بالبشرة عالميًا، ويعتمد على تقليل أو إيقاف استخدام مستحضرات العناية لفترة محددة، بهدف إعادة توازن البشرة وتحفيزها على العمل بشكل طبيعي دون الاعتماد المفرط على المنتجات الكيميائية.

ما هو صيام البشرة؟

وبحسب موقع Vogue الخاص بالتجميل والعناية بالبشرة، فإن صيام البشرة قد يساعد على تهدئة الجلد، تقليل التهيج، وتحسين مظهر البشرة على المدى القصير، بشرط تطبيقه بالطريقة الصحيحة.

ويعتمد صيام البشرة على إراحة البشرة من المنتجات التجميلية مثل “السيروم، الكريمات الثقيلة، المُقشرات”، لفترة مؤقتة تتراوح بين يوم واحد إلى عدة أيام، مع الاكتفاء بالتنظيف اللطيف والترطيب الأساسي فقط.

وتعد الفكرة الأساسية من صيام البشرة؛ هي منحها فرصة لإعادة ضبط وظائفها الطبيعية مثل:

ـ إفراز الزيوت.

ـ تجديد الخلايا.

ـ تقوية الحاجز الواقي للجلد.

صيام البشرة

فوائد صيام البشرة المحتملة

ـ تقليل تهيج واحمرار البشرة.

ـ مساعدة البشرة الحساسة على التعافي.

ـ إعادة توازن الزيوت الطبيعية.

ـ تقليل الاعتماد على المستحضرات التجميلية.

ـ تحسين مظهر المسام مؤقتًا.

أفضل طريقة لتطبيق صيام البشرة

ويوصي خبراء الجلدية باتباع خطوات بسيطة لتجنب أي أضرار، وتشمل هذه الخطوات:

ـ  تنظيف لطيف:
استخدمي غسولًا خفيفًا خاليًا من العطور والكحول.

تجنبي الصابون القاسي أو المقشرات.

ـ التوقف عن المنتجات الثقيلة:
الامتناع عن السيروم، الأحماض، الريتينول، والماسكات.

إيقاف الكريمات متعددة المكونات مؤقتًا.

صيام البشرة

ـ الترطيب عند الحاجة فقط:
في حالة الجفاف الشديد للبشرة؛ يُسمح باستخدام مرطب بسيط يحتوي على مكونات قليلة.

ـ مدة الصيام:
يفضل أن تتراوح بين 24 إلى 72 ساعة.

لا يُنصح بإطالة المدة دون استشارة طبيب جلدية.

ـ استخدام واقي الشمس:
لا يجب التوقف نهائيًا عن وضع واقي الشمس، خاصة في فترات النهار.

صيام البشرة

من لا يناسبهم صيام البشرة؟

ـ أصحاب البشرة المصابة بالأكزيما أو الصدفية.

ـ من يعانون من حب الشباب النشط.

ـ من يستخدمون علاجات طبية موضعية.

ـ أصحاب البشرة شديدة الجفاف.

وتشير بعض الدراسات إلى أن صيام البشرة ليس حلًا دائمًا، وقد لا يناسب جميع أنواع البشرة؛ لذلك يُفضل اعتباره “تجربة مؤقتة” وليس نظام عناية طويل الأمد.

صيام البشرة Skin Fasting العناية بالبشرة ترندات التجميل روتين العناية بالبشرة تنظيف البشرة ترطيب البشرة صحة الجلد البشرة الحساسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

الذهب

أسعار الذهب بالأسواق| عيار 24 يتخطى 7500 جنيه ومفاجأة في سعر 21

ترشيحاتنا

متهم في 18 واقعة | القبض على مستريح الملابس لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء أموالهم في الجمالية

متهم في 18واقعة | القبض على مستريح الملابس للنصب على المواطنين في الجمالية

تشييع الجنازة

حزن وبكاء .. تشييع جنازة سيدة ونجلها بعد العثور عليهما مقتولين بكفر الشيخ| شاهد

ارشيفية

أقوال الشهود في قضية استعراض 4 متهمين القوة بعابدين

بالصور

صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

صيام البشرة
صيام البشرة
صيام البشرة

هيونداي توسان الجديدة تستعد لمنافسة تويوتا RAV4 ومازدا CX-5

هيونداي
هيونداي
هيونداي

خطوات بسيطة.. طريقة عمل طاجن تورلي بالدجاج

طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج
طريقة عمل طاجن تورلى بالدجاج

انطلاق تصوير مسلسل "قلب شمس" من بطولة يسرا ومحمد سامي

يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم
يسرا ومحمد سامى ومها سليم

فيديو

ترامب

أستاذ سياسات دولية: مصر لها علاقات جيدة جيدا مع الولايات المتحدة الأمريكية.. فيديو

ابراهيم الحلقي

الواعظ الصغير على سرير المرض.. قصة الطفل إبراهيم الحلقي

امام عاشور

بين الملاهي والمطاعم.. تطورات أزمة وعقوبة اللاعب أمام عاشور

مصير تطبيقات المراهنات

حظر تطبيقات المراهنات في مصر لحماية الشباب من الخسائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد