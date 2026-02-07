صيام البشرة ترند جديد يمنح الجلد الراحة والنضارة.. دون مستحضرات

ظهر مصطلح صيام البشرة (Skin Fasting) كأحد أحدث ترندات العناية بالبشرة عالميًا، ويعتمد على تقليل أو إيقاف استخدام مستحضرات العناية لفترة محددة، بهدف إعادة توازن البشرة وتحفيزها على العمل بشكل طبيعي دون الاعتماد المفرط على المنتجات الكيميائية.

ما هو صيام البشرة؟

وبحسب موقع Vogue الخاص بالتجميل والعناية بالبشرة، فإن صيام البشرة قد يساعد على تهدئة الجلد، تقليل التهيج، وتحسين مظهر البشرة على المدى القصير، بشرط تطبيقه بالطريقة الصحيحة.

ويعتمد صيام البشرة على إراحة البشرة من المنتجات التجميلية مثل “السيروم، الكريمات الثقيلة، المُقشرات”، لفترة مؤقتة تتراوح بين يوم واحد إلى عدة أيام، مع الاكتفاء بالتنظيف اللطيف والترطيب الأساسي فقط.

وتعد الفكرة الأساسية من صيام البشرة؛ هي منحها فرصة لإعادة ضبط وظائفها الطبيعية مثل:

ـ إفراز الزيوت.

ـ تجديد الخلايا.

ـ تقوية الحاجز الواقي للجلد.

صيام البشرة

فوائد صيام البشرة المحتملة

ـ تقليل تهيج واحمرار البشرة.

ـ مساعدة البشرة الحساسة على التعافي.

ـ إعادة توازن الزيوت الطبيعية.

ـ تقليل الاعتماد على المستحضرات التجميلية.

ـ تحسين مظهر المسام مؤقتًا.

أفضل طريقة لتطبيق صيام البشرة

ويوصي خبراء الجلدية باتباع خطوات بسيطة لتجنب أي أضرار، وتشمل هذه الخطوات:



ـ تنظيف لطيف:

استخدمي غسولًا خفيفًا خاليًا من العطور والكحول.

تجنبي الصابون القاسي أو المقشرات.

ـ التوقف عن المنتجات الثقيلة:

الامتناع عن السيروم، الأحماض، الريتينول، والماسكات.

إيقاف الكريمات متعددة المكونات مؤقتًا.

صيام البشرة

ـ الترطيب عند الحاجة فقط:

في حالة الجفاف الشديد للبشرة؛ يُسمح باستخدام مرطب بسيط يحتوي على مكونات قليلة.

ـ مدة الصيام:

يفضل أن تتراوح بين 24 إلى 72 ساعة.

لا يُنصح بإطالة المدة دون استشارة طبيب جلدية.

ـ استخدام واقي الشمس:

لا يجب التوقف نهائيًا عن وضع واقي الشمس، خاصة في فترات النهار.

صيام البشرة

من لا يناسبهم صيام البشرة؟

ـ أصحاب البشرة المصابة بالأكزيما أو الصدفية.

ـ من يعانون من حب الشباب النشط.

ـ من يستخدمون علاجات طبية موضعية.

ـ أصحاب البشرة شديدة الجفاف.

وتشير بعض الدراسات إلى أن صيام البشرة ليس حلًا دائمًا، وقد لا يناسب جميع أنواع البشرة؛ لذلك يُفضل اعتباره “تجربة مؤقتة” وليس نظام عناية طويل الأمد.