الناس شريفة ومحترمة.. أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب الشائعات المتداولة حول جهاز مستقبل مصر
حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو
أحمد موسى : جهاز مستقبل مصر مش بياخد عمولات عند استيراد القمح
دوري أبطال أفريقيا | التعادل يحسم مواجهة بترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني
الصحفي لازم يتأكد من المعلومة| أحمد موسى: فيه ناس بتهبد ليل نهار عن دور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
هل يجب قضاء أيام إفطار رمضان بسبب العذر الشهري والحمل مهما طال الزمن؟.. الإفتاء تجيب
أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026
ويتكوف وكوشنر يزوران حاملة الطائرات أبراهام لينكولن.. وتحذيرات إيرانية من هجوم محتمل
أحمد موسى يكشف تفاصيل مهمة عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة| بث مباشر
موعد أول إجازة رسمية مقبلة.. قائمة العطلات في 2026 كاملة
بـ3.5 مليار دولار.. توقيع أكبر صفقة ترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تشغيل المحمول
أحمد موسى : مفيش قاضي هيدي واحد إعدام وهو ميستحقش الشنق
توك شو

لمنع التجارة بها.. النائبة أميرة صابر: نحتاج لتغيير ثقافة التبرع بالأعضاء في مصر.. فيديو

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر
محمد شحتة

علقت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ، على الجدل الدائر حول المقترح التي تقدمت به للتبرع بالأنسجة بعد الوفاة، منوهة أن الهاتف لم يتوقف عن المكالمات منذ أمس، منوهة أن النقل وتداول الأمر كان غير صحيح بالمرة عن الاقتراح التي تقدمت به لمجلس الشيوخ.

وقالت أميرة صابر قنديل، في مداخلة على قناة "الحياة"، إننا في حاجة لتغيير ثقافة التبرع في مصر والنظر إلى فتاوى الأزهر ودار الإفتاء التي تعتبر أن هذا الأمر نبيل وجائز شرعا.

وأضافت أننا نتحدث عن موضوع ينقذ حياة ملايين المرضى ووضع إطار قانوني وأخلاقي لزراعة الأعضاء والتبرع بها لإنقاذ حياة المرضى رغم أن الحل موجود بيننا.

وأشارت إلى أن التصور التي تقدمت به في المقترح، للمساهمة في إنقاذ المرضى وآلمني جدا التعامل مع هذا الأمر على أنه مسألة تجارية رغم أن التبرع بالاعضاء يمنع باب التجارة بالأعضاء فحينما يكون هناك تبرع بالأعضاء لن تكون هناك تجارة.

وتابعت: كتبت وصيتي بالتبرع بأعضائي بعد الوفاة، وأحتاج لعمل حملة توعوية لدعوة الناس للتبرع بالأعضاء.

وأكدت أن التبرع بالجلد لا يتم بالإجبار بل يكون بالإرادة الحرة وبكامل الإرادة، وبدون أي مقابل مادي والموافقة تكون مكتوبة حتى يكون هناك شفافية وجدية في الأمر.

أميرة صابر مجلس النواب زراعة الأعضاء التبرع بالأعضاء التبرع بالجلد ثقافة التبرع بالأعضاء

