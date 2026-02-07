لمنع التجارة بها.. النائبة أميرة صابر: نحتاج لتغيير ثقافة التبرع بالأعضاء في مصر.. فيديو

علقت النائبة أميرة صابر قنديل، عضو مجلس الشيوخ، على الجدل الدائر حول المقترح التي تقدمت به للتبرع بالأنسجة بعد الوفاة، منوهة أن الهاتف لم يتوقف عن المكالمات منذ أمس، منوهة أن النقل وتداول الأمر كان غير صحيح بالمرة عن الاقتراح التي تقدمت به لمجلس الشيوخ.

وقالت أميرة صابر قنديل، في مداخلة على قناة "الحياة"، إننا في حاجة لتغيير ثقافة التبرع في مصر والنظر إلى فتاوى الأزهر ودار الإفتاء التي تعتبر أن هذا الأمر نبيل وجائز شرعا.

وأضافت أننا نتحدث عن موضوع ينقذ حياة ملايين المرضى ووضع إطار قانوني وأخلاقي لزراعة الأعضاء والتبرع بها لإنقاذ حياة المرضى رغم أن الحل موجود بيننا.

وأشارت إلى أن التصور التي تقدمت به في المقترح، للمساهمة في إنقاذ المرضى وآلمني جدا التعامل مع هذا الأمر على أنه مسألة تجارية رغم أن التبرع بالاعضاء يمنع باب التجارة بالأعضاء فحينما يكون هناك تبرع بالأعضاء لن تكون هناك تجارة.

وتابعت: كتبت وصيتي بالتبرع بأعضائي بعد الوفاة، وأحتاج لعمل حملة توعوية لدعوة الناس للتبرع بالأعضاء.

وأكدت أن التبرع بالجلد لا يتم بالإجبار بل يكون بالإرادة الحرة وبكامل الإرادة، وبدون أي مقابل مادي والموافقة تكون مكتوبة حتى يكون هناك شفافية وجدية في الأمر.