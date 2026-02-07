الرقابة الإدارية شغالة.. أحمد موسى: فيه ناس زورت موافقات لإدخال شحنات جمبري من الخارج

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه يتم إنشاء بورصة سلعية للتحكم في الصادرات والواردات من وإلى مصر وبالتالي يمكن مواجهة أي محتكر .



وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”: “الدولة عينها على الناس والبورصة السلعية ستكون خاصة بالسلع ومنها القمح والزيت والدواجن والسكر والجمبري”.



وتابع الإعلامي أحمد موسى: "فيه ناس زورت موافقات لإدخال شحنات جمبري من الخارج والرقابة الإدارية تعمل على هذا الملف".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "تم إنشاء الرقم القومي الزراعي وأسهم في الكشف عن حيازات وهمية بنسبة 10 %".

