نتنياهو يضع الخط الأحمر.. إلغاء كامل للبرنامج النووي الإيراني قبل لقائه مع ترامب

أوضح مصدر سياسي اسرائيلي أن موقف تل بيب هو الإلغاء الكامل للمشروع النووي الإيراني، وذلك وفقا لصحيفة يديعوت احرونوت.

و أشار المصدر إلى الاجتماع المرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، قائلاً: "إن موقف إسرائيل الذي سيُطرح هو ضرورة إلغاء البرنامج النووي الإيراني بالكامل، ووقف تخصيب اليورانيوم، وإلغاء أي قدرة تخصيبية، ونقل اليورانيوم المخصب خارج الأراضي الإيرانية".

وأضاف المصدر: "تطالب إسرائيل بعودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، بما في ذلك زيارات مفاجئة للمواقع المشبوهة.

كما يجب أن يتضمن الاتفاق مع إيران تحديد مدى الصواريخ بـ 300 كيلومتر لضمان عدم قدرتها على تهديد إسرائيل".