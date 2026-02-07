رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة

حذر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء عبد الرحيم موسوي، السبت، من أن أي تحرك عدائي ضد إيران سيكون له عواقب وخيمة، مؤكدا أن أي مغامرة من جانب الأعداء ستنتهي بهزيمة مؤكدة.

ونقلت وكالة «فارس» عن موسوي قوله، إن أي عمل يهدف إلى فرض حرب على إيران لن يقتصر على تكبيد المعتدين خسارة استراتيجية فحسب، بل سيمتد تأثيره ليشمل المنطقة بأسرها، مع تكبيد مخططيه وداعميه خسائر لا يمكن تداركها.

وأشار موسوي، إلى أن القوات الجوية الإيرانية، بالتنسيق مع باقي القوات المسلحة، على أعلى درجات الجاهزية للرد السريع والحاسم على أي تهديد، ولتوجيه ضربة قاضية لأي معتدٍ، مؤكدًا أن الجمهورية الإيرانية لن تبادر بالحرب لكنها ستدافع بحزم عن أمنها القومي وسلامة أراضيها ومصالحها الحيوية.

وتأتي هذه التصريحات بعد مفاوضات عُقدت مع الولايات المتحدة في مسقط، في أول جولة محادثات منذ الضربات الأميركية على مواقع البرنامج النووي الإيراني في يونيو الماضي، التي جاءت عقب الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران واستمرت 12 يومًا.