الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض

أحمد إبراهيم

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الماراثون الرمضاني، وهو الموسم الأعلى مشاهدة والأهم فى الدراما المصرية، وفى السطور التالية نرصد القائمة الكاملة للأعمال المقرر عرضها فى الشهر الكريم.

درش

الأبطال:  مصطفى شعبان – سهر الصايغ

عدد الحلقات: 30

تأليف: محمود حجاج

إخراج: أحمد خالج أمين

قنوات العرض : ON، ومنصة watchit.

رأس الأفعي

الأبطال: أمير كرارة

عدد الحلقات: 30

تأليف: هاني سرحان

إخراج: محمد بكير

قنوات العرض : ON، ومنصة watchit

علي كلاي

الأبطال:  أحمد العوضي – درة

عدد الحلقات: 30

تأليف: محمود حمدان

إخراج: محمد عبد السلام

قنوات العرض : dmc، أبو ظبى، ومنصة watchit.

فخر الدلتا
الأبطال: أحمد رمزي – انتصار

عدد الحلقات: 30

تأليف: عبد الرحمن جاويش

إخراج: هادي بسيوني

قنوات العرض :  dmc، والحياة، ومنصة حد.

إخراج: خالد سعيد

قنوات العرض : cbc، ومنصة watchit.

أولاد الراعي 
الأبطال: ماجد المصري – أحمد عيد

عدد الحلقات: 30

تأليف: ريمون مقار

إخراج : محمود كامل

قنوات العرض : dmc وcbc، أبو ظبى، ومنصة watchit.

وننسى اللي كان 
الأبطال: ياسمين عبد العزيز – كريم فهمي

عدد الحلقات: 30

تأليف: عمرو محمود ياسين

إخراج: محمد الخبيري

قنوات العرض : mbc مصر، ومنصة mbc شاهد.

المداح "أسطورة النهاية" 
الأبطال: حمادة هلال – فتحي عبد الوهاب

عدد الحلقات: 30 حلقة

تأليف: أمين جمال

إخراج: أحمد سمير فرج

قنوات العرض :  mbc مصر، ومنصة mbc شاهد.

الكينج  
الأبطال:  محمد عادل إمام – حنان مطاوع

عدد الحلقات: 30

تأليف: محمد صلاح العزب

إخراج: شيرين عادل

قنوات العرض : mbc مصر، mbc 5، ومنصة mbc شاهد.

إفراج 
الأبطال:  عمرو سعد – تارا عماد

عدد الحلقات: 30

تأليف: أحمد حلبة – محمد فوزي

إخراج: أحمد خالد موسى

قنوات العرض :  mbc مصر، mbc العراق، mbc 1، ومنصة mbc شاهد.

مناعة 
الأبطال: هند صبري – رياض الخولي

عدد الحلقات: 15

تأليف: عباس أبو الحسن " قصة " – عمرو الدالي " سيناريو وحوار "

إخراج: حسين المنباوي

قنوات العرض : dmc، منصة يانجو بلاى.

صحاب الأرض 
الأبطال: منة شلبي – إياد نصار

عدد الحلقات: 15

تأليف: عمار صبري

إخراج: بيتر ميمي

قنوات العرض : الحياة، dmc، ومنصة watchit.

اتنين غيرنا 
الأبطال: آسر ياسين – دينا الشربيني

عدد الحلقات: 15

تأليف: رنا أبو الريش

إخراج: خالد الحلفاوي

قنوات العرض : ON، ومنصة watchit

حكاية نرجس 
الأبطال: ريهام عبد الغفور

عدد الحلقات: 15

تأليف: عمار صبري

إخراج: سامح علاء

قنوات العرض : الحياة، ومنصة watchit.

عين سحرية 
الأبطال: عصام عمر – باسم سمرة

عدد الحلقات: 15

تأليف: هشام هلال

إخراج: سدير مسعود

قنوات العرض : ON، يانجو بلاى.

عرض وطلب 
الأبطال: سلمي أبو ضيف – محمد حاتم

عدد الحلقات: 15

تأليف: محمود عزت

إخراج: عمرو موسى

قنوات العرض : ON، ومنصة watchit

توابع 
الأبطال:  ريهام حجاج – أسماء أبو اليزيد

عدد الحلقات: 15 حلقة

تأليف: محمد ناير

إخراج: يحيى إسماعيل

قنوات العرض : الحياة، cbc، ومنصة watchit.

اللون الأزرق

الأبطال: جومانا مراد – نجلاء بدر

عدد الحلقات: 15 حلقة

تأليف: مريم ناعوم

إخراج: سعد هنداوي

قنوات العرض : cbc، الحياة، ومنصة watchit.

فرصة أخيرة 
الأبطال: محمود حميدة – طارق لطفي

عدد الحلقات: 15 حلقة

تأليف: أمين جمال "قصة" – محمود عزت "سيناريو وحوار"

إخراج: أحمد عادل سلامة

قنوات العرض : dmc، ومنصة watchit.

النص الثاني 
الأبطال: أحمد أمين – أسماء أبو اليزيد

عدد الحلقات: 15

تأليف: شريف عبد الفتاح

إخراج: حسام علي

قنوات العرض : ON، منصة يانجو بلاى.

كلهم بيحبوا مودي 
الأبطال : ياسر جلال – آيتن عامر

عدد الحلقات: 15

تأليف: أيمن سلامة

إخراج: أحمد شفيق

قنوات العرض : ON، أبو ظبى، منصة watchit

بيبو 
الأبطال: أحمد بحر "كزبرة" – هالة صدقي

عدد الحلقات: 15

تأليف: تامر محسن

إخراج: أحمد شفيق

قنوات العرض : ON، الحياة، cbc ، ومنصة watchit.

كان يا مكان 
الأبطال: ماجد الكدواني – يسرا اللوزي

عدد الحلقات: 15

تأليف: شيرين دياب

إخراج: كريم العدل

قنوات العرض : dmc، ومنصة يانجو بلاى.

أب ولكن 
الأبطال: محمد فراج – سلوى عثمان

عدد الحلقات: 15

تأليف وإخراج: ياسمين أحمد كامل

قنوات العرض : dmc، ومنصة watchit.

حد أقصى 
الأبطال: روجينا – محمد القس

عدد الحلقات: 15

تأليف: هشام هلال

إخراج: مايا أشرف زكي

قنوات العرض : الحياة، منصة watchit.

فن الحرب 
الأبطال: يوسف الشريف – شيري عادل

عدد الحلقات: 15

تأليف: عمرو سمير عاطف

إخراج: محمود عبد التواب

قنوات العرض :  cbc، ومنصتى watchit ويانجو بلاى.

المصيدة 
الأبطال:  حنان مطاوع – خالد سليم

عدد الحلقات: 15

تأليف: يحيى حمزة

إخراج: مصطفى أبو سريع

قنوات العرض :  النهار، روتانا دراما.

السوق الحرة 
الأبطال: محمد ثروت – هالة فاخر

تأليف: هشام يحيى

إخراج: شادي علي

قنوات العرض : النهار

اسأل روحك 
الأبطال: ياسمين رئيس – أحمد فهمي

عدد الحلقات: 30

تأليف: محمد حناوي

إخراج: رضا عبد الرازق

قنوات العرض : النهار.

قطر صغنطوط 
الأبطال: محمد رجب – كريم عفيفي

عدد الحلقات: 15

تأليف: محمد سمير مبروك

إخراج: هاني حمدي

قنوات العرض : النهار

الست موناليزا 
الأبطال: مي عمر – سوسن بدر

عدد الحلقات: 15

تأليف: محمد سيد بشير

إخراج: محمد علي

قنوات العرض : mbc مصر، ومنصة mbc شاهد.

بابا وماما جيران 
الأبطال: أحمد داود – ميرنا جميل

عدد الحلقات: 15

تأليف: محمد سليمان عبد المالك – ولاء شريف

إخراج: محمد كريم

قنوات العرض : mbc مصر، ومنصة mbc شاهد.

المتر سمير 
الأبطال: كريم محمود عبد العزيز – ناهد السباعي

عدد الحلقات: 15

تأليف: ممدوح متولي

إخراج: خالد مرعي

قنوات العرض : mbc مصر، ومنصة mbc شاهد.

نون النسوة 
الأبطال: مي كساب – هبة مجدي

عدد الحلقات: 15

تأليف: محمد الحناوي

إخراج: إبراهيم فخر

قنوات العرض : mbc مصر، ومنصة mbc شاهد.

هي كيميا 
الأبطال: دياب – مصطفى غريب

عدد الحلقات: 15

تأليف: مهاب طارق

إخراج: إسلام خيري

قنوات العرض : mbc مصر، ومنصة mbc شاهد.

سوا سوا 
الأبطال: أحمد مالك – هدي المفتي

عدد الحلقات: 15

تأليف: مهاب طارق

إخراج: عصام عبد الحميد

قنوات العرض : mbc مصر، ومنصة mbc شاهد.

السرايا الصفراء 
الأبطال: وفاء عامر – سارة سلامة

تأليف: حسين مصطفى محرم

إخراج: جوزيف نبيل

حق ضايع 
الأبطال: لوسي – نسرين أمين

عدد الحلقات: 15

تأليف: حسين مصطفى محرم

إخراج: محمد عبد الخالق

قنوات العرض : التابعة للهيئة الوطنية للإعلام.

إعلام وراثة 
الأبطال: سهر الصايغ – عمرو عبد الجليل

تأليف: كريم سرور

إخراج: حسن صالح

قنوات العرض : النهار

البخت 
الأبطال: عبير صبري – أحمد عبد العزيز

تأليف: حسام موسى

إخراج: معتز حسام

قنوات العرض : المحور، أبو ظبى.

روج أسود

الأبطال : رانيا يوسف - مي سليم

تأليف : أيمن سليم

إخراج محمد عبد الرحمن حماقي

قنوات العرض : النهار، المحور.

