قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
الزمالك تحت حصار القيد.. 11 قضية دولية ومحلية.. ومستحقات تقترب من 4 ملايين دولار تعرقل صفقات الأبيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إيرادات الأفلام.. آسر ياسين ينتصر وأحمد مالك ومنى زكي يتذيلان القائمة

منى زكى
منى زكى
أحمد إبراهيم

يتنافس عدد من الأفلام بدور العرض السينمائي في الموسم الحالي، ونرصد فى التقرير التالي أبرز المعلومات عن حجم إيرادات هذه الأعمال خلال عرضها أمس الخميس  بحسب ما أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما.

إن غاب القط 

حقق فيلم إن غاب القط، ايرادات وصلت إلى 1.368.367 جنيهًا، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعي مليء بالمواقف الكوميدية، ويشارك في بطولته كل من آسر ياسين وأسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور، انتصار وعدد آخر من الفنانين.

طلقني

حقق فيلم طلقني إيرادات بلغت 765.262جنيهًا.

فيلم ‎"طلقني" من إخراج خالد مرعي، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، وهو التعاون الثاني للفنانة دينا  الشربيني مع كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم الهنا اللي أنا فيه.

جوازة ولا جنازة

بينما حقق فيلم “جوازة ولا جنازة 400.409جنيهًا.

الفيلم من بطولة، نيللي كريم وشريف سلامة والنجمة لبلبة والفنان اللبناني عادل كرم وانتصار ومحمود البزاوي وأمير صلاح الدين ودنيا ماهر، وغيرهم من النجوم، انتاج اتحاد الفنانين للسينما.

ولنا في الخيال حب

حقق فيلم ولنا في الخيال حب من بطولة أحمد السعدني ومايان السيد، إيرادات بلغت  191.757 جنيهًا.  

السلم والثعبان 2

حقق فيلم السلم والثعبان 2 إيرادات وصلت الي 104.692 جنيه.

يقوم  ببطولة الجزء الثاني  عمرو يوسف ومعه أسماء جلال، حيث يجسدان شخصيتي “ملك” و”أحمد” في قصة حب جديدة.

كما يشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم ظافر العابدين، وماجد المصري، وفدوى عابد.

الملحد 

تمكن فيلم الملحد، من تحقيق ايرادات  وصلت الى 59.329 جنيهًا.  

يُذكر أن فيلم “الملحد” بطولة أحمد حاتم، محمود حميدة، صابرين، حسين فهمي، تارا عماد، شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد السلكاوي، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام عاشور.

السادة الأفاضل

حقق فيلم “السادة الأفاضل” إيرادات وصلت إلى 23.884 جنيهًا.

وتدور أحداث الفيلم في قرية مصرية، حول عائلة أبو الفضل التي يفجعها موت الأب، جلال، وسرعان ما يكتشف ابناه طارق، الذي يُجبر على تحمل مسئولية الأسرة، وحجازي الطبيب العائد من القاهرة، أن والدهما لم يكن الرجل البسيط الذي عرفاه.

ويتضح أن “جلال” كان متورطًا في تجارة الآثار ولديه شبكة معقدة من الأسرار والديون التي تهدد بتمزيق العائلة وتوريطها في صراعات خطيرة.

"السادة الأفاضل” يضم نخبة من النجوم: محمد ممدوح، بيومي فؤاد، طه دسوقي، محمد شاهين، أشرف عبد الباقي، انتصار، علي صبحي، ناهد السباعي، هنادي مهنا، ميشيل ميلاد، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، دنيا ماهر ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، عبد الرحمن جاويش، وإخراج كريم الشناوي.

الست

حقق فيلم الست من بطولة مني زكي ، إيرادات ليلة أمس،  وصلت الي 4869جنيهًا مصريًا.

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

كولونيا

وحقق فيلم «كولونيا» من بطولة أحمد مالك، وكمال الباشا، ومايان السيد، 2.783 جنيهًا ، ليبلغ إجمالي التذاكر المباعة 42 فقط.

فيلم إن غاب القط فيلم طلقني فيلم “جوازة ولا جنازة فيلم ولنا في الخيال حب فيلم السلم والثعبان 2 فيلم الملحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

إمام عاشور

اللي اتقال كله غير صحيح.. إمام عاشور يرد على تصريحات صالح جمعة

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

ترشيحاتنا

وزير الإسكان العلمين

وزير الإسكان يتفقد مركز المؤتمرات والمعارض و"سكن كل المصريين" بالعلمين الجديدة

جانب من الجولة

وزير الإسكان يتفقد عمارات الحي اللاتيني وخزانات تكديس المياه بالعلمين الجديدة

جمارك

العرجاوي: تكامل الموانئ الجافة والبحرية ركيزة لتطوير المنظومة اللوجستية

بالصور

أسباب تسوس الاسنان وكيف يمكن الوقاية منه باتباع عادات صحية بسيطة؟

ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟
ما هو تسوس الأسنان؟

أول تقنية شحن سيارة كهربائية من أخرى.. ثورة في عالم المركبات

شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية
شحن السيارات الكهربائية

نصائح مهمة لمرضى السكر ومتى يجب الإفطار فورًا خلال شهر رمضان

هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟
هل يستطيع مريض السكري الصيام؟

أمريكا تحاول النجاة.. فورد تبدأ تصنيع السيارات للصين

فورد
فورد
فورد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد