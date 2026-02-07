محافظ أسوان يتابع إزالة 390 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجه الـ 28

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، الجهود المبذولة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية ضمن جهود الموجه الـ 28 والتى شهدت إزالة 390 حالة تعدى بمساحة وصلت إلى 201 ألف و 592 م2 وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى هذا الشأن .

وتنوعت الحالات ما بين إزالات على أراضى الدولة خارج المنظومة ، وحالات تعدى تم إزالتها خارج المستهدف ، وحالات تعدى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

وفى هذا الإطار فقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو برئاسة سيد سعدى بإزالة 14 حالة تعدى بمساحة 3810 م2 ، بقرى بنبان بحرى والشطب ، وتم مصادرة المواد المستخدمة فى البناء ، مع إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.

إزالة التعديات

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بإشراف إبراهيم سليمان بإزالة حالتى تعدى بمنطقة مدينة ناصر بمساحة 400 م2 ، وشهدت أعمال الإزالة مشاركة من نواب رئيس المدينة ، ورؤساء القرى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة .

فيما قامت الوحدة المحلية بمدينة البصيلية برئاسة عاطف كامل بإزالة 4 حالات تعدى عبارة عن مبانى بالطوب الأبيض والأسمنت بمساحة 690 م2 ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتعدى .

وفى نفس السياق، واصلت الأجهزة المختصة بالمحليات بالتنسيق مع الجهات المعنية تنظيم الحملات المكبرة التى إستهدفت إزالة التعديات ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .