إنجازات الفترة الماضية.. محافظ أسوان يتابع نتائج جهود مديرية العمل

محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة من مديرية العمل خلال الفترة من شهر يوليو وحتى ديسمبر 2025.

وأشاد المحافظ بما تم تحقيقه من برامج وأنشطة تستهدف دعم العمالة، وتنظيم سوق العمل، وتوسيع خدمات التدريب المهنى ، وهو الذى يتطلب بضرورة مواصلة التنسيق والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية لضمان توسيع خدمات التدريب والتشغيل ، وتطوير إجراءات السلامة داخل المنشآت ، علاوة على تكثيف المتابعة الميدانية بما يحقق الصالح العام للمواطنين والعمال .

ويأتى ذلك فى إطار حرصه على المتابعة الدورية لمستويات الأداء داخل مختلف القطاعات وأجهزة العمل التنفيذى .

ومن جانبه أوضح محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان حققت المديرية عدد من الإنجازات خلال النصف الأخير للعام الماضى فى مختلف المجالات ومنها مجال تفتيش العمل تم تنفيذ عدد 102 حملة تفتيش نهارية وليلية للتفتيش الدورى على بيئة العمل بعدد 805 منشأة ومتابعة ومراقبة مواعيد العمل بها ومتابعة تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فيها .

مع تحرير عدد 283 محضر تفتيش دوري للمنشآت غير الملتزمة ، بالإضافة إلى منح 24 ترخيص جديد لتشغيل منشآت بعد إستيفاء إشتراطات السلامة كذلك تم عقد 14 لقاء أسبوعى مع المواطنين لبحث ودراسة 90 طلب مقدم عن فرصة عمل ، وقد تم توفير عدد 306 فرصة عمل لهم من خلال النشرة القومية للتوظيف .

وأشار إلى أنه تم إصدار وإستخراج 4012 شهادة قياس مهارة وترخيص مزاولة حرفة ، بالإضافة إلى صرف مبالغة مالية بقيمة 181 ألف جنيه كمنح اجتماعية وإعانات علاجية وعمليات جراحية لـ 78 عاملاً مسجلاً ، تم عقد وتنظيم عدد 46 ندوة نقابية وأخرى للتوعية  بحقوق وواجبات العمل وأيضاً شئون المرأة شارك فيها 785 عضو نقابى ومستفيد .

وأضاف محمود عيسى بأنه من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة تم تنفيذ عدد 8 برامج تدريبية على مهن متنوعة شملت الملابس الجاهزة ، وصيانة الشاشات ، والطاقة الشمسية ، والحاسب الآلى حيث إستفاد منها أكثر من 185 متدرباً ومتدربة وذلك بالتعاون مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى .

