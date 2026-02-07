كيفية قراءة صورة الدم الكاملة.. مشاكل صحية قد تكشها

تُعد صورة الدم الكاملة (Complete Blood Count – CBC) من أكثر التحاليل الطبية شيوعًا، وتساعد الأطباء على تقييم الحالة الصحية العامة، والكشف عن الأنيميا، والالتهابات، واضطرابات المناعة، وأمراض الدم.

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)

وكشف موقع MedlinePlus، أنه يعتمد تحليل CBC على قياس عدة مكونات أساسية في الدم، لكل منها دلالة صحية محددة، وهي :



أولًا: كرات الدم الحمراء (RBCs)

الوظيفة: نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم

الارتفاع: قد يشير إلى الجفاف أو أمراض الرئة

الانخفاض: يدل غالبًا على الأنيميا أو النزيف

المعدل الطبيعي:

الرجال: 4.7 – 6.1 مليون خلية/ميكرولتر

النساء: 4.2 – 5.4 مليون خلية/ميكرولتر

الهيموجلوبين (Hb)

البروتين المسؤول عن حمل الأكسجين

انخفاضه علامة واضحة على فقر الدم

المعدل الطبيعي:

الرجال: 13.8 – 17.2 جم/ديسيلتر

النساء: 12.1 – 15.1 جم/ديسيلتر

الهيماتوكريت (HCT)

نسبة كرات الدم الحمراء إلى حجم الدم الكلي

انخفاضه يشير إلى الأنيميا

ثانيًا: مؤشرات كرات الدم الحمراء

MCV

يحدد حجم كرات الدم الحمراء

منخفض: أنيميا نقص الحديد

مرتفع: أنيميا نقص فيتامين B12 أو الفوليك

MCH & MCHC

تقيس كمية وتركيز الهيموجلوبين داخل الخلية

تساعد في تحديد نوع الأنيميا

ثالثًا: كرات الدم البيضاء (WBCs)

WBC – White Blood Cells

الوظيفة: الدفاع عن الجسم ضد العدوى

الارتفاع: عدوى بكتيرية أو التهابات

الانخفاض: ضعف المناعة أو تأثير أدوية

المعدل الطبيعي:

4,000 – 11,000 خلية/ميكرولتر

التفريق العددي للكرات البيضاء (Differential Count)

Neutrophils: ترتفع مع العدوى البكتيرية

Lymphocytes: ترتفع مع العدوى الفيروسية

Monocytes: تشير لالتهابات مزمنة

Eosinophils: ترتفع مع الحساسية والطفيليات

Basophils: نادرة وغالبًا مرتبطة بالحساسية

رابعًا: الصفائح الدموية:

الوظيفة: المساعدة على تجلط الدم

الارتفاع: خطر الجلطات

الانخفاض: زيادة خطر النزيف

المعدل الطبيعي:

150,000 – 450,000 صفيحة/ميكرولتر

متى تكون صورة الدم مقلقة

ويمكن ان تكون صورة الدم مقلقة عند وجود أعراض مثل:

إرهاق شديد

دوخة

نزيف متكرر

التهابات متكررة

يجب دائمًا تفسير التحليل من خلال الطبيب وربطه بالأعراض الإكلينيكية.

وقراءة صورة الدم بشكل منفصل دون استشارة طبية قد تكون مضللة، لأن القيم الطبيعية تختلف حسب:

العمر

الجنس

الحمل

الحالة الصحية العامة