الأرصاد تحذر: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.. وهذا موعد ذروة الموجة
أسعار الذهب في الإمارات اليوم السبت 7-2-2026
تمرد في الأهلي والزمالك.. شيكوبانزا ينافس إمام عاشور | إيه الحكاية؟
محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول
تتحول لتراب.. إيرين سعيد: تبرعك بالأعضاء خطوة إنسانية تنقذ حياة المصابين بالحروق
وزير الخارجية: إصلاح مجلس الأمن ضرورة لتصحيح الظلم التاريخي الواقع على أفريقيا
الطقس.. أتربة عالقة في الهواء ونشاط للرياح في بعض المناطق
مسلسلات رمضان 2026.. القائمة الكاملة وقنوات العرض
مدبولي: بناء الأمم لن يتحقق بدون تنمية العقول.. ونمتلك شبابا مبدعا في الداخل والخارج
أكسيوس: البيت الأبيض يخطط لعقد أول اجتماع لمجلس السلام بغزة 19 فبراير
رئيس الوزراء: ميثاق الشركات الناشئة يستهدف تعظيم المشاركة بالاقتصاد المحلي
مران خفيف للاعبى الأهلى فى فندق الإقامة قبل مواجهة شبيبة القبائل
بالصور

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة.. مشاكل صحية قد تكشها

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)
آية التيجي

تُعد صورة الدم الكاملة (Complete Blood Count – CBC) من أكثر التحاليل الطبية شيوعًا، وتساعد الأطباء على تقييم الحالة الصحية العامة، والكشف عن الأنيميا، والالتهابات، واضطرابات المناعة، وأمراض الدم.

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)

وكشف موقع MedlinePlus، أنه يعتمد تحليل CBC على قياس عدة مكونات أساسية في الدم، لكل منها دلالة صحية محددة، وهي :


أولًا: كرات الدم الحمراء (RBCs)
الوظيفة: نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم
الارتفاع: قد يشير إلى الجفاف أو أمراض الرئة
الانخفاض: يدل غالبًا على الأنيميا أو النزيف
المعدل الطبيعي:
الرجال: 4.7 – 6.1 مليون خلية/ميكرولتر
النساء: 4.2 – 5.4 مليون خلية/ميكرولتر
الهيموجلوبين (Hb)
البروتين المسؤول عن حمل الأكسجين
انخفاضه علامة واضحة على فقر الدم
المعدل الطبيعي:
الرجال: 13.8 – 17.2 جم/ديسيلتر
النساء: 12.1 – 15.1 جم/ديسيلتر
الهيماتوكريت (HCT)
نسبة كرات الدم الحمراء إلى حجم الدم الكلي
انخفاضه يشير إلى الأنيميا

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)

ثانيًا: مؤشرات كرات الدم الحمراء
MCV
يحدد حجم كرات الدم الحمراء
منخفض: أنيميا نقص الحديد
مرتفع: أنيميا نقص فيتامين B12 أو الفوليك
MCH & MCHC
تقيس كمية وتركيز الهيموجلوبين داخل الخلية
تساعد في تحديد نوع الأنيميا

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)

ثالثًا: كرات الدم البيضاء (WBCs)
WBC – White Blood Cells
الوظيفة: الدفاع عن الجسم ضد العدوى
الارتفاع: عدوى بكتيرية أو التهابات
الانخفاض: ضعف المناعة أو تأثير أدوية
المعدل الطبيعي:
4,000 – 11,000 خلية/ميكرولتر
التفريق العددي للكرات البيضاء (Differential Count)
Neutrophils: ترتفع مع العدوى البكتيرية
Lymphocytes: ترتفع مع العدوى الفيروسية
Monocytes: تشير لالتهابات مزمنة
Eosinophils: ترتفع مع الحساسية والطفيليات
Basophils: نادرة وغالبًا مرتبطة بالحساسية

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)


رابعًا: الصفائح الدموية:
الوظيفة: المساعدة على تجلط الدم
الارتفاع: خطر الجلطات
الانخفاض: زيادة خطر النزيف
المعدل الطبيعي:
150,000 – 450,000 صفيحة/ميكرولتر

كيفية قراءة صورة الدم الكاملة (CBC)

متى تكون صورة الدم مقلقة

ويمكن ان تكون صورة الدم مقلقة عند وجود أعراض مثل:

إرهاق شديد
دوخة
نزيف متكرر
التهابات متكررة
يجب دائمًا تفسير التحليل من خلال الطبيب وربطه بالأعراض الإكلينيكية.

وقراءة صورة الدم بشكل منفصل دون استشارة طبية قد تكون مضللة، لأن القيم الطبيعية تختلف حسب:
العمر
الجنس
الحمل
الحالة الصحية العامة

صورة الدم الكاملة تحليل CBC قراءة صورة الدم أعراض الأنيميا كرات الدم الحمراء كرات الدم البيضاء الصفائح الدموية تحليل الدم

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

إمام عاشور

مين الصادق ومين الكذاب ..ناقد رياضي يطالب بالتحقيق في صحة كلام إمام عاشور

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

نتنياهو ويائير

نجل نتنياهو حاول الاعتداء على والده.. وعاقبه بالإبعاد إلى ميامي

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة 2026 وموعد صرف فبراير

إمام عاشور

كارثية بكل المقاييس.. ناقد رياضي ينتقد تصريحات صالح جمعة عن إمام عاشور

