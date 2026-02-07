محمد صلاح يكشف مطربه المفضل وأقرب أصدقائه داخل ليفربول

كشف محمد صلاح، نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، عن بعض تفاصيل حياته اليومية وتفضيلاته الشخصية خلال حديثه مع الحساب الرسمي للنادي على منصة "إكس".

وتطرق صلاح إلى ألقابه الشهيرة، موضحًا أن الجماهير الإنجليزية تناديه بـ"مو"، بينما أطلق عليه الإيطاليون لقب "مومو"، وهو أمر لم يكن يعرف سببه عند انتقاله إلى الدوري الإيطالي.

وتحدث النجم المصري عن علاقته بزملائه داخل الفريق، مشيرًا إلى أن الكرواتي ديان لوفرين يُعتبر من أقرب أصدقائه في ليفربول، وأن صداقتهما تعمقت منذ انضمامه للفريق.

كما كشف صلاح عن حبه للموسيقى، لافتًا إلى أن أول أغنية استمع إليها داخل صالة تدريب الريدز كانت لأغاني مغني الراب الأمريكي إمينيم، موضحًا أنه استمتع بها كثيرًا وشاركها مع زملائه.

وأضاف أن موسيقى إمينيم القديمة تظل المفضلة لديه، خاصة أغانيه المخصصة لابنته، التي وصفها بأنها من أفضل الأعمال التي يحب الاستماع إليها.

ويستعد محمد صلاح لمواجهة قوية أمام مانشستر سيتي غدًا الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، في مباراة مثيرة تشهد مواجهة مصرية خاصة بين صلاح وعمر مرموش نجم السيتي.