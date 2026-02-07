قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الأركان الإيراني : أي مغامرة ضد إيران ستُكلل بعواقب وخيمة
خلى المهنة سلطة.. نقابة الأطباء تحيل الدكتور ضياء العوضي للتأديب
الدكتور محمد أنور: مصر لم تعد مستهلك للأدوية بل تحولت إلى قاعدة صناعية تصدر الصحة إلى العالم
مدبولي: الإصلاحات المتتالية مكنت الدولة من القضاء على السوق السوداء في سعر الصرف
الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام
خلال إطلاق ميثاق الشركات الناشئة.. مدبولي: نستهدف تمكين 5000 منشأة وتوفير نصف مليون فرصة عمل
تأجيل الحكم في الطعن على فوز القائمة الوطنية بغرب الدلتا في انتخابات النواب
الأسبوع المقبل.. راصد الزلازل الهولندي يحذر من هزات أرضية عنيفة
مدبولي: ميثاق الشركات الناشئة وثيقة مرنة تخضع للتحديث والتطوير المستمر
وزيرة التخطيط تكشف تفاصيل ميثاق ريادة الأعمال
مدبولي: الدولة حريصة على متابعة تطورات قطاع ريادة الأعمال وتوفير الدعم اللازم
الزمالك تحت حصار القيد.. 11 قضية دولية ومحلية.. ومستحقات تقترب من 4 ملايين دولار تعرقل صفقات الأبيض
أخبار البلد

بقينا ملطشة.. نقابة التمريض تتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد صانع محتوى

كوثر محمود نقيب التمريض
كوثر محمود نقيب التمريض
الديب أبوعلي

أعربت نقابة التمريض عن استيائها الشديد من المشاهد المسيئة التي طالت مهنة التمريض في أحد مقاطع الفيديو المتداولة لأحد صناع المحتوى، مؤكدة أن طريقة التمثيل والتناول غير المهني أساءت إلى صورة التمريض وقدّمته بشكل مشوَّه لا يعكس طبيعة المهنة أو الدور الحقيقي الذي يقوم به أعضاء الفريق التمريضي داخل المنظومة الصحية.

وقالت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض، إن مهنة التمريض ما زالت تتعرض لمهازل درامية وإعلامية متكررة، سواء عبر بعض الأعمال التليفزيونية أو من خلال محتوى غير مسؤول على مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن النقابة سيكون لها وقفة حاسمة للتصدي لتلك الممارسات التي تنتقص من قيمة التمريض وتسيء لآلاف العاملين الشرفاء بالمهنة.

وأكدت أن الفيديو المتداول أثار غضب جموع التمريض في مختلف المحافظات، لما يحمله من صورة مغلوطة وتشويه متعمد لدور التمريض، في الوقت الذي يبذل فيه أعضاء الفريق التمريضي جهودًا مضنية على مدار الساعة في إنقاذ المرضى، والعمل داخل أقسام الرعاية المركزة والطوارئ، والمشاركة الفعالة في خطط العلاج، فضلًا عن دورهم الإنساني في التخفيف عن المرضى وذويهم خلال أصعب اللحظات.

وأوضحت نقيب التمريض أن المهنة تقوم في الأساس على الرحمة والالتزام والانضباط والمسؤولية، ولا يجوز اختزالها أو تقديمها بشكل ساخر أو مهين تحت أي مبرر، مشيرة إلى أنه إذا كان البعض يبرر النماذج السلبية في الأعمال الدرامية بدوافع فنية، فإن الأمر يختلف تمامًا حين يتم تقديم هذا التشويه عبر فيديوهات صناع محتوى دون أي إطار مهني أو رقابي.

وشددت الدكتورة كوثر محمود على أن نقابة التمريض لن تقف صامتة أمام هذه الإساءات، مؤكدة عزمها التقدم ببلاغ رسمي إلى النائب العام في الواقعة، دفاعًا عن كرامة المهنة وحماية لحقوق أعضائها، ورسالة واضحة بأن التمريض خط أحمر لا يجوز المساس به أو التقليل من شأنه.

يذكر أن هذه الواقعة الثانية التي تتعرض فيها مهنة التمريض للتشويه في أقل من شهر بعد واقعة مسلسل تحت الحصار.  

التمريض كوثر محمود نقيب التمريض الدكتورة كوثر محمود مهنة التمريض نقيب عام التمريض نقابة التمريض النائب العام صناع المحتوى صناع محتوى مسلسل تحت الحصار

