الساعدي القذافي: العائلة لا تتهم أحداً في مقتل سيف الإسلام

أكد الساعدي القذافي، شقيق الراحل سيف الإسلام القذافي، اليوم السبت، في منشور على منصة "إكس" أن "العائلة لا تتهم أحداً الآن في مقتل سيف الإسلام".

وأكد الساعدي القذافي على الثقة في القضاء، وانتظار نتائج التحقيقات في مقتل سيف الإسلام.

وفي منشور، الجمعة، على "إكس"، اعتبر الساعدي القذافي، مراسم تشييع جثمان شقيقه بأنها استفتاء وطني على شعبيته.

وأطلقت السلطات الليبية سراح الساعدي تنفيذاً لقرار قضائي صدر بالإفراج عنه منذ سنوات، وذلك بعد أن مكث في السجن منذ تسليمه في مارس 2014 من قبل النيجر التي فرّ إليها عقب سقوط نظام والده عام 2011، وتمت ملاحقته بتهمة "التورط في القمع الدموي للانتفاضة".

وفي وقت سابق، أفاد المستشار السياسي للراحل سيف الإسلام، عبد الله عثمان، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، بأن التبرئة أو الإدانة لأي طرف في جريمة اغتيال موكله ستحددها التحقيقات، بحسب العربية.

وأكد المستشار السياسي لسيف الإسلام، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، أن "الفيصل في البراءة أو الإدانة هو التحقيقات".

ورفض المستشار السياسي استباق التحقيقات، وتوجيه الاتهامات إلى أي طرف، ووصف الأمر بأنه "غير دقيق".